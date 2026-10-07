Apple Watch Series 12 e Ultra 4 smontati da iFixit

TLDR Riassumi

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono finiti nelle mani di iFixit per un teardown completo.

Apple ha effettivamente migliorato alcuni aspetti della progettazione interna di Series 12, soprattutto quando arriva il momento di rimuovere la batteria, ma intervenire su un Apple Watch continua a essere decisamente più complicato rispetto ad altri prodotti concorrenti.

Per accedere ai componenti di Apple Watch Ultra 4 è ancora necessario partire dal display, riscaldandone i bordi per ammorbidire l’adesivo e facendo poi molta attenzione durante l’apertura, visto che immediatamente sotto lo schermo sono presenti cavi piuttosto delicati.

Le quattro viti visibili nella parte inferiore della cassa potrebbero far pensare a un accesso più semplice, ma servono principalmente per raggiungere il gruppo dei sensori posteriori e non permettono di sostituire direttamente la batteria. Aprire il dispositivo da quella zona può inoltre compromettere l’impermeabilità.

Una volta superato l’ostacolo del display, però, la situazione migliora: batteria e altri componenti risultano relativamente accessibili.

Il teardown ha inoltre confermato una batteria leggermente più grande, che passa dai 2,313 Wh di Apple Watch Ultra 3 ai 2,444 Wh di Ultra 4. Un incremento coerente con l’aumento dell’autonomia dichiarata per questa generazione, che arriva fino a 50 ore.

Dal punto di vista della riparabilità, tuttavia, iFixit non ha individuato progressi sostanziali: Apple Watch Ultra 4 ottiene 4/10, esattamente come le tre generazioni precedenti.

Più interessante è invece quanto scoperto all’interno di Apple Watch Series 12.

Anche qui bisogna necessariamente rimuovere il display incollato e, secondo iFixit, le tolleranze sono addirittura più strette rispetto a quelle di Ultra 4. La pressione necessaria durante l’apertura è stata sufficiente a far temere di poter danneggiare lo schermo, che rimane quindi il principale ostacolo per qualsiasi intervento.

Una volta aperto l’orologio arriva però una piccola, ma importante novità: Apple ha introdotto un adesivo stretch-release con linguetta, che consente di liberare la batteria tirando l’adesivo invece di dover fare leva sulla cella come avveniva in precedenza.

Anche la batteria cresce leggermente: sul Series 12 analizzato da iFixit troviamo un’unità da 1,461 Wh, contro gli 1,403 Wh del Series 11 da 46 mm.

Apple ha inoltre semplificato il collegamento del display, eliminando il precedente connettore ZIF e il relativo nastro adesivo in favore di un più semplice connettore a pressione. C’è però una conseguenza curiosa: per sostituire lo schermo bisogna ora rimuovere anche la batteria.

Queste modifiche sono comunque bastate per far guadagnare un punto al modello standard: Series 12 raggiunge 4/10, rispetto al 3/10 assegnato da iFixit all’ultimo Apple Watch base precedentemente valutato.

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