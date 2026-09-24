Apple rilascia watchOS 27.0.1

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato watchOS 27.0.1, un nuovo aggiornamento correttivo destinato esclusivamente ad Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4. L’update interviene su un problema che poteva provocare riavvii improvvisi e apparentemente casuali sui nuovi modelli.

Il nuovo aggiornamento arriva a pochi giorni dal lancio dei dispositivi e può essere scaricato direttamente tramite l’app Watch su iPhone.

watchOS 27.0.1 risolve i riavvii improvvisi

Nelle note ufficiali, Apple spiega che watchOS 27.0.1 include correzioni di bug e, in particolare, risolve un problema che poteva causare il riavvio inatteso di Apple Watch.

Questo aggiornamento fornisce correzioni di bug per Apple Watch, incluso un problema che poteva causare il riavvio inatteso di Apple Watch.

Apple non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del problema, ma negli ultimi giorni diversi possessori di Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 avevano segnalato online comportamenti anomali dei nuovi smartwatch.

Le prime segnalazioni erano apparse principalmente su Reddit e sui forum dedicati ad Apple Watch, con alcuni utenti che raccontavano di aver registrato più riavvii nel corso della stessa giornata, anche durante il normale utilizzo del dispositivo.

Con watchOS 27.0.1, il problema dovrebbe quindi essere definitivamente risolto.

Come installare watchOS 27.0.1

L’aggiornamento può essere installato aprendo l’app Watch su iPhone e andando in Generali > Aggiornamento software.

Ricordiamo che Apple Watch deve avere almeno il 50% di batteria, essere collegato al caricabatterie e trovarsi nel raggio dell’iPhone connesso alla rete Wi-Fi.

È importante sottolineare che watchOS 27.0.1 è disponibile soltanto per Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, proprio perché la correzione riguarda un problema specifico dei nuovi modelli.

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