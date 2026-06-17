Apple Watch celebra lo Yoga Day: il 21 giugno arriva una nuova sfida Attività

TLDR Riassumi

Apple celebrerà la Giornata Internazionale dello Yoga con una nuova sfida Attività dedicata agli utenti Apple Watch. L’appuntamento è fissato per domenica 21 giugno 2026, giorno in cui sarà possibile ottenere un premio speciale completando un allenamento Yoga di almeno 10 minuti.

Come sempre per questo tipo di iniziative, non serve completare un allenamento particolarmente impegnativo. L’importante è registrare correttamente la sessione, scegliendo Yoga nell’app Allenamento di Apple Watch oppure usando un’app di terze parti capace di aggiungere l’attività all’app Salute.

Per sbloccare il premio sarà sufficiente registrare un allenamento Yoga di 10 minuti o più il 21 giugno. Al termine della sessione, gli utenti riceveranno un badge dedicato nell’app Fitness e un set di sticker animati a tema yoga da usare in Messaggi.

Il testo della sfida invita gli utenti a condividere la propria pratica con il pianeta nella Giornata Internazionale dello Yoga, registrando un allenamento di almeno 10 minuti nella data prevista.

Apple propone durante l’anno diverse sfide Attività legate a ricorrenze, eventi sportivi o giornate simboliche. Nel 2026 ha già celebrato il Global Running Day il 3 giugno, mentre nei prossimi mesi dovrebbe tornare anche la sfida dedicata ai Parchi Nazionali, solitamente prevista ad agosto. ()

La sfida dello Yoga Day è una delle più accessibili, proprio perché richiede solo 10 minuti e può essere completata anche con una sessione leggera, adatta a chi vuole semplicemente prendersi una pausa e chiudere gli anelli in modo diverso dal solito.

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