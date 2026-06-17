Apple Watch celebra lo Yoga Day: il 21 giugno arriva una nuova sfida Attività

Apple celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con una nuova sfida Attività per Apple Watch: bastano 10 minuti di allenamento.

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Apple celebrerà la Giornata Internazionale dello Yoga con una nuova sfida Attività dedicata agli utenti Apple Watch. L’appuntamento è fissato per domenica 21 giugno 2026, giorno in cui sarà possibile ottenere un premio speciale completando un allenamento Yoga di almeno 10 minuti.

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Come sempre per questo tipo di iniziative, non serve completare un allenamento particolarmente impegnativo. L’importante è registrare correttamente la sessione, scegliendo Yoga nell’app Allenamento di Apple Watch oppure usando un’app di terze parti capace di aggiungere l’attività all’app Salute.

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Per sbloccare il premio sarà sufficiente registrare un allenamento Yoga di 10 minuti o più il 21 giugno. Al termine della sessione, gli utenti riceveranno un badge dedicato nell’app Fitness e un set di sticker animati a tema yoga da usare in Messaggi.

Il testo della sfida invita gli utenti a condividere la propria pratica con il pianeta nella Giornata Internazionale dello Yoga, registrando un allenamento di almeno 10 minuti nella data prevista.

Apple propone durante l’anno diverse sfide Attività legate a ricorrenze, eventi sportivi o giornate simboliche. Nel 2026 ha già celebrato il Global Running Day il 3 giugno, mentre nei prossimi mesi dovrebbe tornare anche la sfida dedicata ai Parchi Nazionali, solitamente prevista ad agosto. ()

La sfida dello Yoga Day è una delle più accessibili, proprio perché richiede solo 10 minuti e può essere completata anche con una sessione leggera, adatta a chi vuole semplicemente prendersi una pausa e chiudere gli anelli in modo diverso dal solito.

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