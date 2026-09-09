Apple prepara una nuova app per Apple Watch

Questa sera, Apple dovrebbe presentare Readiness, una nuova app per Apple Watch dedicata a recupero e stato fisico.

Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Apple dovrebbe presentare durante l’evento di questa sera una nuova applicazione chiamata Readiness, pensata per offrire agli utenti di Apple Watch un quadro più immediato del proprio livello di recupero e della preparazione fisica quotidiana.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Readiness sarà una sorta di evoluzione dell’attuale app Parametri Vitali e avrà l’obiettivo di competere più direttamente con servizi come Oura e Whoop, che da tempo utilizzano i dati raccolti dai loro dispositivi per fornire indicatori sintetici sul recupero dell’organismo.

L’app Parametri Vitali già raccoglie informazioni come frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso e durata del sonno, Readiness dovrebbe utilizzare dati simili per andare oltre la semplice visualizzazione dei valori e aiutare l’utente a capire quanto il proprio corpo sia pronto per affrontare allenamenti o attività più intense.

Rimuovi pubblicità

Non conosciamo ancora l’interfaccia né sappiamo se Apple utilizzerà un vero punteggio numerico simile al Readiness Score di Oura, ma l’esistenza dell’app appare ormai piuttosto concreta.

Nel codice delle beta di watchOS 27, infatti, Readiness compare come applicazione separata da Parametri Vitali e viene posizionata nella schermata Home immediatamente dopo Allenamento. Riferimenti alla stessa app sono presenti anche nel codice dell’app Watch su iPhone.

Readiness dovrebbe essere presentata insieme ad Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, entrambi attesi durante l’evento.

Gurman ha inoltre riferito che Apple sta testando un sistema capace di monitorare la frequenza cardiaca in maniera continua durante la giornata, anche quando l’utente non sta effettuando un allenamento, proprio per migliorare la quantità e la qualità dei dati utilizzati dalle nuove funzioni dedicate al benessere.

Rimuovi pubblicità

Non è ancora chiaro se Readiness sarà esclusiva dei nuovi Apple Watch o se verrà resa disponibile anche sui modelli precedenti compatibili con watchOS 27. I riferimenti presenti direttamente nel sistema operativo lasciano però aperta la possibilità di una distribuzione più ampia.

Prodotti consigliati

Fullmosa Cinturino Acciaio per Apple Watch 44mm 46mm 49mm 45mm 40mm 42mm
Fullmosa Cinturino Acciaio per Apple Watch 44mm 46mm 49mm 45mm 40mm 42mm
−31%
−31%
36,99 25,59 €
Vedi offerta
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte - M/L
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte - M/L
−21%
−21%
309,00 244,99 €
Vedi offerta
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia - S/M
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia - S/M
−18%
−18%
279,00 229,00 €
Vedi offerta
Epova Sport Cinturino in Silicone Compatibile con Apple Watch 44mm 42mm 45mm 49mm, Traspirante...
Epova Sport Cinturino in Silicone Compatibile con Apple Watch 44mm 42mm 45mm 49mm, Traspirante...
Offerta: 13,99 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi