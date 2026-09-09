Apple prepara una nuova app per Apple Watch

TLDR Riassumi

Apple dovrebbe presentare durante l’evento di questa sera una nuova applicazione chiamata Readiness, pensata per offrire agli utenti di Apple Watch un quadro più immediato del proprio livello di recupero e della preparazione fisica quotidiana.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Readiness sarà una sorta di evoluzione dell’attuale app Parametri Vitali e avrà l’obiettivo di competere più direttamente con servizi come Oura e Whoop, che da tempo utilizzano i dati raccolti dai loro dispositivi per fornire indicatori sintetici sul recupero dell’organismo.

L’app Parametri Vitali già raccoglie informazioni come frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso e durata del sonno, Readiness dovrebbe utilizzare dati simili per andare oltre la semplice visualizzazione dei valori e aiutare l’utente a capire quanto il proprio corpo sia pronto per affrontare allenamenti o attività più intense.

Non conosciamo ancora l’interfaccia né sappiamo se Apple utilizzerà un vero punteggio numerico simile al Readiness Score di Oura, ma l’esistenza dell’app appare ormai piuttosto concreta.

Nel codice delle beta di watchOS 27, infatti, Readiness compare come applicazione separata da Parametri Vitali e viene posizionata nella schermata Home immediatamente dopo Allenamento. Riferimenti alla stessa app sono presenti anche nel codice dell’app Watch su iPhone.

Readiness dovrebbe essere presentata insieme ad Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, entrambi attesi durante l’evento.

Gurman ha inoltre riferito che Apple sta testando un sistema capace di monitorare la frequenza cardiaca in maniera continua durante la giornata, anche quando l’utente non sta effettuando un allenamento, proprio per migliorare la quantità e la qualità dei dati utilizzati dalle nuove funzioni dedicate al benessere.

Non è ancora chiaro se Readiness sarà esclusiva dei nuovi Apple Watch o se verrà resa disponibile anche sui modelli precedenti compatibili con watchOS 27. I riferimenti presenti direttamente nel sistema operativo lasciano però aperta la possibilità di una distribuzione più ampia.

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