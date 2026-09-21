Apple Watch Series 12 e Ultra 4: segnalati riavvii improvvisi e spunta un mistero sui 128GB

TLDR Riassumi

A pochi giorni dal debutto di Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, iniziano a emergere i primi problemi segnalati dagli utenti, insieme a qualche curioso dettaglio hardware che Apple non aveva comunicato durante la presentazione.

Apple Watch si riavvia da solo: cosa sta succedendo

Le prime segnalazioni sono comparse nei forum MacRumors subito dopo il lancio e descrivono un comportamento piuttosto simile: Apple Watch mostra improvvisamente il logo Apple e si riavvia.

Il problema sarebbe comparso durante operazioni molto diverse, tra cui l’utilizzo di Siri AI, Maps, App Store, modifica dei quadranti, telefonate e registrazione degli allenamenti, ma alcuni utenti raccontano riavvii anche mentre l’orologio era apparentemente inattivo.

La parte più interessante arriva dai log “panic-full” condivisi da almeno quattro possessori: in tutti i casi viene segnalato un timeout dell’Apple Neural Engine, che smetterebbe di rispondere per circa due secondi prima che il watchdog del sistema provochi un kernel panic e il conseguente riavvio.

Il problema è stato rilevato sia sulla versione iniziale di watchOS 27 sia dopo l’aggiornamento disponibile al day one. Alcuni utenti affermano inoltre di aver inizializzato completamente l’Apple Watch senza risolvere, mentre almeno un possessore di Series 12 avrebbe riscontrato lo stesso comportamento anche sull’unità sostitutiva.

Al momento le segnalazioni sono comunque nell’ordine di qualche decina e Apple non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema, quindi è troppo presto per stabilire quanto sia realmente diffuso o se la causa sia esclusivamente software.

Dentro potrebbero esserci 128GB, ma Apple ne dichiara solo 64

Un ricercatore hardware cinese sostiene che Apple Watch Series 12 e Ultra 4 utilizzino fisicamente un chip NAND da 128GB, nonostante Apple dichiari ufficialmente soltanto 64GB di capacità nelle specifiche tecniche dei due dispositivi.

Non sarebbe nemmeno la prima indicazione in questa direzione, visto che già prima della presentazione, nel codice di iOS 27 e watchOS 27 era stato individuato un profilo NAND da 128GB associato al chip T8320 destinato proprio ai nuovi Apple Watch.

Resta però da capire perché Apple utilizzerebbe 128GB fisici limitandone la metà all’utente. Una possibilità è che parte della memoria venga riservata dal sistema come area di sicurezza per aumentare la durata della NAND e gestire meglio il continuo flusso di dati prodotto dai nuovi sensori. Potrebbe anche trattarsi di una scelta legata a disponibilità e configurazione dei chip utilizzati in produzione.

Al momento, però, queste sono soltanto ipotesi: Apple dichiara ufficialmente 64GB e serviranno teardown più approfonditi per confermare sia la presenza effettiva del chip da 128GB sia il motivo della limitazione.

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