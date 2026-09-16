iOS 27 e la nuova animazione quando chiami qualcuno nel giorno del suo compleanno

TLDR Riassumi

Tra le tante novità introdotte con iOS 27 c’è anche una nuova animazione dedicata ai compleanni che compare quando si chiama un contatto nel giorno del suo compleanno.

La funzione è stata individuata dopo il rilascio dell’aggiornamento e non era stata evidenziata da Apple durante la presentazione di iOS 27: quando si effettua una chiamata verso una persona il cui compleanno è salvato nell’app Contatti, l’iPhone mostra un piccolo banner accompagnato da un’animazione con i fuochi d’artificio.

L’effetto è molto simile a quello che gli utenti Apple Watch conoscono già da tempo, visto che su watchOS, allo scoccare della mezzanotte nel giorno del compleanno compare una notifica con la scritta “Buon compleanno!”, accompagnata dalla stessa animazione utilizzata anche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Nouveautés iOS 27 ! 📱 Une animation s’affiche désormais lorsque vous appelez un contact le jour de son anniversaire ! 🎂 https://t.co/V1TxKkpk0A — Tiino-X83 (@TiinoX83) September 13, 2026

Apple ha quindi deciso di portare un elemento simile anche nell’app Telefono di iOS 27, ma è necessario che la data di nascita della persona sia salvata correttamente nella relativa scheda Contatto. Quando viene effettuata una chiamata proprio nel giorno del compleanno, iOS 27 mostra automaticamente l’animazione celebrativa.

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