iOS 27 e la nuova animazione quando chiami qualcuno nel giorno del suo compleanno

iOS 27 introduce una nuova animazione con fuochi d’artificio quando chiami un contatto nel giorno del suo compleanno.

Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

compleanno ios 27

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Tra le tante novità introdotte con iOS 27 c’è anche una nuova animazione dedicata ai compleanni che compare quando si chiama un contatto nel giorno del suo compleanno.

La funzione è stata individuata dopo il rilascio dell’aggiornamento e non era stata evidenziata da Apple durante la presentazione di iOS 27: quando si effettua una chiamata verso una persona il cui compleanno è salvato nell’app Contatti, l’iPhone mostra un piccolo banner accompagnato da un’animazione con i fuochi d’artificio.

L’effetto è molto simile a quello che gli utenti Apple Watch conoscono già da tempo, visto che su watchOS, allo scoccare della mezzanotte nel giorno del compleanno compare una notifica con la scritta “Buon compleanno!”, accompagnata dalla stessa animazione utilizzata anche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Rimuovi pubblicità

Apple ha quindi deciso di portare un elemento simile anche nell’app Telefono di iOS 27, ma è necessario che la data di nascita della persona sia salvata correttamente nella relativa scheda Contatto. Quando viene effettuata una chiamata proprio nel giorno del compleanno, iOS 27 mostra automaticamente l’animazione celebrativa.

Prodotti consigliati

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza...
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza...
−14%
−14%
1.339,00 1.149,00 €
Vedi offerta
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per...
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per...
Offerta: 899,00 €
Vedi offerta
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa...
Offerta: 569,00 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi