Come Apple ha ripensato iOS per iPhone Duo

Con iPhone Duo, Apple ha dovuto ripensare diversi elementi fondamentali di iOS 27, visto che il sistema operativo non si limita ad adattarsi a due display di dimensioni differenti, ma modifica automaticamente l’interfaccia in base a orientamento, apertura e posizione fisica del dispositivo.
Quando iPhone Duo viene aperto, ad esempio, compaiono due pagine della schermata Home, mentre la vista Oggi con i widget occupa la parte sinistra. Dock, controlli della schermata di blocco e diversi elementi di navigazione vengono spostati lateralmente per lasciare più spazio verticale ai contenuti.
Anche la Dynamic Island diventa verticale
Uno dei cambiamenti più curiosi riguarda la Dynamic Island, ridisegnata appositamente per iPhone Duo.
Invece di occupare la classica posizione orizzontale nella parte superiore, può disporsi verticalmente lungo il lato del display, sia sul pannello esterno sia su quello interno, espandendosi quando deve mostrare notifiche e Live Activities.
Anche la barra di stato utilizza un nuovo layout circolare e flessibile che si inserisce negli angoli dello schermo mostrando batteria, Wi-Fi, segnale cellulare e altre informazioni.
Quando si gira o si capovolge il dispositivo, iOS passa automaticamente al display e all’orientamento più appropriati.
Per la prima volta due app insieme su iPhone
Il grande display interno da 7,6 pollici introduce soprattutto Split View su iPhone. È possibile utilizzare due applicazioni fianco a fianco, sostituirne rapidamente una oppure aprire due finestre della stessa app, come due pagine Safari contemporaneamente.
Le combinazioni di app possono anche essere salvate per riaprirle successivamente. Apple mostra inoltre Siri AI utilizzata su metà schermo mentre sull’altra rimane visibile il contenuto sul quale si sta lavorando.
È probabilmente la differenza software più importante rispetto agli iPhone tradizionali e rende iPhone Duo molto più vicino, per alcuni utilizzi, all’esperienza multitasking di iPad.
iOS capisce anche quanto è piegato l’iPhone
Quando Duo viene lasciato parzialmente piegato, iOS modifica la disposizione dei contenuti e può utilizzare la metà inferiore come area dedicata ai controlli.
Apple mostra ad esempio la modalità “laptop”, con il video nella parte superiore e i controlli sul pannello inferiore. In altre situazioni la tastiera può diventare più ampia o adattarsi alla posizione del dispositivo.
Anche l’audio viene adattato alle diverse configurazioni fisiche, tenendo conto della variazione della distanza tra gli altoparlanti.
StandBy funziona anche senza ricarica
Basta appoggiare il dispositivo perché la modalità si attivi sul display rivolto verso l’utente, anche quando l’iPhone non è collegato alla corrente.
Duo può quindi trasformarsi in un orologio da comodino, una cornice digitale o un pannello per widget.
Apple aggiunge nuovi layout dedicati a Calendario e Meteo, mentre quello Foto può mostrare anche gli Album condivisi. Aumentano inoltre le possibilità di personalizzazione con font, colori e complicazioni.
Anche le app di terze parti stanno cambiando
Apple ha introdotto nuove API per consentire agli sviluppatori di adattare le proprie applicazioni al doppio display e alle diverse posizioni del dispositivo.
Il supporto a iPhone Duo arriverà anche nel Device Hub di Xcode, mentre aziende come Netflix, Zoom e Slack hanno già ottimizzato le rispettive applicazioni per sfruttare il grande display pieghevole.
Il doppio display cambia anche la fotocamera
La particolare configurazione hardware permette inoltre alcune funzioni software assenti sugli altri iPhone.
Duo Preview mostra l’anteprima della foto sul display esterno, permettendo alla persona fotografata di controllare l’inquadratura. Smart Take utilizza invece modelli AI eseguiti su A20 Pro per riconoscere quando tutti i soggetti sono pronti e scattare automaticamente.
Con Kid Cue, il display esterno mostra animazioni dei Peanuts per attirare lo sguardo dei bambini verso la fotocamera, mentre Duo FaceTime permette a una persona vicina di partecipare alla videochiamata sfruttando il secondo schermo.
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