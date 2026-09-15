Le 10 cose da provare subito sul tuo iPhone con iOS 27

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 27, il nuovo aggiornamento software per iPhone che introduce nuove funzioni basate su Apple Intelligence, ulteriori miglioramenti a Liquid Glass e una lunga serie di ottimizzazioni pensate per rendere il sistema più veloce e reattivo.

L’aggiornamento è disponibile per iPhone 11 e modelli successivi, anche se buona parte delle funzioni legate ad Apple Intelligence richiede almeno un iPhone 15 Pro.

Vediamo ora le 10 novità da provare subito dopo aver installato iOS 27.

1. iPhone più veloce anche sui modelli meno recenti

Una delle prime differenze che si nota dopo l’installazione di iOS 27 riguarda le prestazioni generali, visto che Apple ha lavorato su animazioni, apertura delle app e fluidità dell’interfaccia. Migliorano anche diversi aspetti dell’utilizzo quotidiano, come l’apertura della tastiera, lo scorrimento tra le pagine della schermata Home e l’accesso alla Libreria app.

Più veloci anche i trasferimenti tramite AirDrop e l’apertura della Fotocamera.

Apple ha inoltre migliorato la sincronizzazione di iMessage tra dispositivi, visto che i messaggi che non riescono a essere inviati vengono ritentati automaticamente e il passaggio tra rete Wi-Fi e connessione cellulare dovrebbe risultare più fluido.

È una delle novità più interessanti soprattutto perché questi miglioramenti sono disponibili anche sui modelli che non supportano Apple Intelligence.

2. Visual Intelligence entra direttamente nella Fotocamera

Con iOS 27, Visual Intelligence diventa ancora più centrale, visto che Apple ha integrato la funzione direttamente nell’app Fotocamera, dove compare una nuova modalità dedicata accanto a quelle per foto e video.

Siri può analizzare ciò che viene inquadrato e fornire informazioni immediate e tra le nuove possibilità c’è, ad esempio, la capacità di mostrare i valori nutrizionali di un alimento oppure analizzare la foto di uno scontrino per calcolare quanto deve pagare ogni persona.

Visual Intelligence diventa così una sorta di livello intelligente applicato direttamente alla fotocamera dell’iPhone.

3. Siri può scrivere interi testi

iOS 27 introduce anche la funzione Scrivi con Siri, disponibile direttamente dalla tastiera di sistema, una funzione che non si limita a correggere o riscrivere un testo già esistente: Siri può creare contenuti completamente da zero.

È possibile chiedere all’assistente di scrivere email, messaggi o altri testi, modificarne il tono, cambiare alcune parole oppure fornire suggerimenti su quanto già scritto. Siri può inoltre anche analizzare email e messaggi precedenti per cercare di riprodurre lo stile di scrittura dell’utente.

Apple ha migliorato anche la correzione automatica, che ora propone non solo correzioni ortografiche ma anche suggerimenti grammaticali.

4. Foto elimina meglio oggetti e persone indesiderate

L’app Foto riceve importanti miglioramenti legati all’intelligenza artificiale, visto che lo strumento Ripulisci, utilizzato per eliminare elementi indesiderati dalle immagini, è stato aggiornato e dovrebbe riuscire a ricostruire in modo più convincente la parte di fotografia rimossa.

Arrivano inoltre due nuovi strumenti: Estendi permette di ampliare artificialmente i bordi di una fotografia utilizzando l’AI, mentre Riformula consente di modificare prospettiva e composizione dell’immagine.

5. Liquid Glass può essere regolato

Apple continua a perfezionare Liquid Glass, il design introdotto con la precedente generazione dei suoi sistemi operativi. Con iOS 27 arriva finalmente un cursore che permette di decidere quanto trasparenti devono essere pulsanti, menu e barre degli strumenti, quindi chi preferisce l’effetto originale può mantenere un livello di trasparenza elevato, mentre chi vuole una maggiore leggibilità può rendere l’interfaccia più opaca.

L’opzione è disponibile all’interno delle impostazioni dedicate all’aspetto dell’interfaccia.

6. Safari può creare estensioni semplicemente descrivendole

Una delle funzioni più curiose di iOS 27 riguarda Safari, con il browser che permette ora di creare piccole estensioni utilizzando semplicemente il linguaggio naturale: è sufficiente descrivere quello che si vuole ottenere e l’intelligenza artificiale genera l’estensione.

Tra gli esempi indicati da Apple ci sono la possibilità di creare automaticamente una citazione della pagina web e copiarla negli appunti, impostare un timer di concentrazione, modificare la dimensione minima del testo oppure evidenziare determinati elementi di una pagina.

Safari può inoltre organizzare automaticamente le schede per argomento, inoltre arriva anche una funzione per monitorare le modifiche a una pagina web e ricevere una notifica quando il suo contenuto viene aggiornato.

7. L’app Casa supporta video 2K e 4K

Importanti novità arrivano anche nell’app Cas, con le videocamere compatibili con HomeKit Secure Video che possono ora registrare in 2K e 4K.

Apple introduce anche nuove funzioni AI capaci di generare descrizioni testuali di ciò che accade all’interno dell’abitazione, inoltre è possibile cercare all’interno delle registrazioni usando il linguaggio naturale. Si può quindi descrivere una determinata scena o evento e lasciare che l’intelligenza artificiale individui il filmato corrispondente.

Alcune delle funzionalità AI richiedono un piano iCloud+ da almeno 2 TB per una videocamera, mentre lo streaming 4K non necessita dello stesso requisito.

8. Arriva l’equalizzatore per AirPods

Con iOS 27 Apple introduce nuove possibilità di personalizzazione del suono degli AirPods, con la possibilità di modificare manualmente bassi, medi e alti, ottenendo un controllo decisamente maggiore sulla resa sonora.

L’equalizzatore personalizzato è disponibile su:

AirPods 4

AirPods 5

AirPods Pro 2

AirPods Pro 3

AirPods Max 2

9. I Comandi Rapidi si creano con una semplice frase

Anche l’app Comandi Rapidi diventa molto più semplice da utilizzare: con iOS 27 basta spiegare all’app cosa si vuole ottenere e l’intelligenza artificiale costruisce automaticamente il comando.

Successivamente è possibile perfezionarlo attraverso ulteriori istruzioni in linguaggio naturale oppure modificando manualmente le singole azioni.

La novità rende Comandi Rapidi molto più accessibile anche a chi non ha mai utilizzato automazioni complesse.

10. Consenti agli amici con Android di accedere ai tuoi album condivisi

Gli album condivisi di iCloud ora possono ricevere aggiunte da utenti Android e Windows tramite browser web, visto che è possibile aggiungere foto e video alla massima risoluzione e in tutti i formati più comuni. Gli album possono essere impostati per scadere dopo 30 giorni, filtrati per mostrare solo foto o video e arricchiti con reazioni tramite emoji.

È inoltre presente un registro delle attività che indica chi ha aggiunto cosa. Tieni presente che, se sei il proprietario dell’album condiviso, i contenuti aggiunti da terzi occuperanno il tuo spazio di archiviazione iCloud.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.