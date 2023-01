NBA All-World, da Niantic un nuovo gioco in AR

NBA All-World, l’ultimo gioco di realtà aumentata di Niantic, è ora disponibile per iOS e Android.

Proprio come Pokemon Go e Pikmin Bloom, la geolocalizzazione avrà un ruolo fondamentale nel gameplay mentre vaghi per il mondo reale cercando di dimostrare le tue abilità nel basket.

Quindi qual è il tuo obiettivo in NBA All-World? Trovare le più grandi stelle NBA di oggi e reclutarle nella tua squadra. Una volta acquisiti, puoi farli salire di livello per migliorare la loro abilità da tre punti prima di mirare alla vetta delle classifiche locali.



Per dare una mano alla tua squadra in campo, puoi dare loro potenziamenti in attacco, difesa e forma fisica. Nel frattempo, è necessaria una fornitura costante di bevande energetiche per garantire che la tua squadra abbia la resistenza per mantenere le massime prestazioni.

Dopo aver reclutato un giocatore, puoi sfidarlo negli incontri successivi per fare un po’ di pratica e guadagnare un po’ di Cred. Mentre continui a reclutare giocatori più abili, aumenterà anche il tuo livello complessivo di squadra.

Inoltre, dovrai setacciare il mondo reale alla ricerca di drop per equipaggiare i tuoi giocatori preferiti. Potrai trovare top, pantaloncini e scarpe da ginnastica nelle Drop Zone, con tutta l’attrezzatura disegnata da marchi famosi. E dovrai tenere gli occhi aperti, poiché alcuni oggetti offrono potenziamenti delle statistiche, oltre ad un aspetto fantastico.

NBA All-World è ora disponibile su App Store come gioco free-to-play.