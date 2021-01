Gli utenti Apple hanno speso la cifra record di 72 miliardi di dollari su App Store nel 2020, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

Come riportato da Sensor Tower, la spesa globale degli utenti su App Store ha raggiunto i 72,3 miliardi di dollari, con un aumento del 30,3% rispetto ai 55,5 miliardi spesi nel 2019. Come accaduto in passato, anche quest’anno l’App Store ha generato l’87,3% di entrate in più rispetto al Google Play Store, malgrado un numero di download nettamente inferiore. Il divario tra le due piattaforme è rimasto invariato rispetto al 2019.

A parte i giochi, gli utenti Apple hanno spesso molti nella categoria Intrattenimento, che è cresciuta del 29,3% rispetto al 2019. TikTok è l’app “non gioco” che ha generato il maggior numero di entrate a livello globale nel 2020, crescendo del 600% anno su anno per un totale di 1,2 miliardi di dollari.

Anche le prime installazioni hanno stabilito un nuovo record nel 2020, con un totale di 143 miliardi tra App Store e Google Play Store. Si tratta di un aumento del 23,7% rispetto alle 115,5 miliardi di prima installazioni registrate nel 2019.

La categoria dei giochi ha raggiunto nuove vette, generando 79,5 miliardi di dollari sui due app store. Secondo i dati di Sensor Tower, nel 2020 sono stati spesi circa 47,6 miliardi di dollari per i giochi iOS, con un aumento del 25% rispetto al 2019. I giochi hanno rappresentato il 66% di tutte le entrate dell’App Store e il gioco con il maggior incasso su iOS è stato Honor of Kings di Tencent.

Il report rileva che il mercato della telefonia mobile ha registrato una “crescita senza precedenti” nel 2020, poiché la crisi sanitaria globale ha modificato drasticamente le esigenze e il comportamento dei consumatori e potrebbe persino indicare un cambiamento permanente nelle abitudini dei consumatori.