Samsung supera Apple nelle vendite di smartphone

Samsung è ancora una volta il produttore di smartphone numero uno al mondo.

Anche se non è tanto una questione di popolarità ma più di cicli di rilascio degli smartphone, Apple aveva conquistato il primo posto a livello mondiale per numero di vendite di smartphone nel settembre 2023.

Secondo il Korea Times, però, i ruoli ora si sono invertiti. Sulla base dei dati di febbraio 2024, la pubblicazione riporta che Samsung ha conquistato una quota di mercato del 20% a febbraio.

In quel mese, Apple ha perso il 18%. Ciò significa che Apple ha venduto 17,41 milioni di iPhone, mentre Samsung ha venduto 19,69 milioni di unità grazie all’intera gamma con prezzi al dettaglio a partire da 80 dollari.

Tirando le somme, Apple è stata al primo posto nel settembre 2023 grazie al lancio della gamma iPhone 15. E la vittoria di Samsung a febbraio è dovuta al fatto che è stato in quel periodo che sono stati messi in vendita i suoi ultimi modelli Galaxy S24.

Considerando invece l’intero 2023, è Apple ad aver conquistato il primo posto per numero di smartphone venduti.

Nel complesso, tuttavia, le vendite di smartphone tendono ancora ad essere in calo in tutto il mondo, in particolare in Cina.