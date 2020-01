Apple sta per chiudere un accordo per la realizzazione di una nuova serie per Apple TV+ basata sull’antologia “Extrapolations” di Scott Z. Burns che ha come tematica il cambiamento climatico.

La nuova serie sarà prodotta da Media Res, già nota per aver prodotto “The Morning Show“. Media Res ha anche collaborato con Apple TV+ su “Pachinko” e un film drammatico della CIA con Brie Larson.

Burns è uno scrittore, regista e produttore noto per “An Inconvenient Truth” e “The Report” e sarà il produttore esecutivo di “Extrapolations“. La serie racconterà “storie intime di come i cambiamenti imminenti sul nostro pianeta influenzeranno l’amore, la fede, il lavoro e la famiglia a livello personale e umano“. Le storie saranno intrecciate durante la stagione e seguiranno la “battaglia mondiale per la nostra reciproca sopravvivenza che attraversa il 21° secolo“.

La maggior parte della narrazione sul cambiamento climatico si è concentrata sulla scienza e ha indotto le persone ad accettarlo. Il nostro obiettivo con Extrapolations è di andare oltre la scienza e usare il dramma, la commedia, il mistero e ogni altro genere per farci capire come ogni aspetto del nostro mondo cambierà negli anni a venire.

