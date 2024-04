Apple TV+ presenta la serie thriller Sunny

Apple TV+ presenta “Sunny”, il nuovo thriller misterioso con un taglio da dark comedy, con protagonista e produttore esecutivo Rashida Jones.

Creato da Katie Robbins (“The Affair”, “The Last Tycoon”) e dalla produttrice esecutiva e regista Lucy Tcherniak (“Station Eleven”, “The End of the F***ing World”), Sunny è interpretato dalla candidata all’Emmy Award Rashida Jones (“On the Rocks”, “The Other Black Girl”, “Quincy”), insieme a Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg , Tu, Annie il goffo e Jun Kunimura.

“Sunny” vede Jones nei panni di Suzie, una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando suo marito e suo figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Come “consolazione” ha Sunny, un modello di una nuova classe di robot domestici realizzati dall’azienda di elettronica di suo marito. Anche se all’inizio Suzie si risente dei tentativi di Sunny di riempire il vuoto nella sua vita, gradualmente sviluppano un’amicizia inaspettata. Insieme scoprono l’oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie e si ritrovano pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva nemmeno esistesse.

“Sunny” segna la seconda collaborazione tra Apple, A24 e Jones dopo l’acclamato film di Sofia Coppola “On the Rocks”.

La serie arriverà con i primi due episodi mercoledì 10 luglio 2024, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 4 settembre.