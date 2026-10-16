Apple Sport si aggiorna: Live Activities più complete e cinque nuovi campionati di calcio

TLDR Riassumi

Apple continua a migliorare Apple Sport, l’app gratuita per seguire risultati, statistiche e calendari delle proprie squadre preferite direttamente da iPhone.

Con il nuovo aggiornamento alla versione 4.5, l’app amplia ulteriormente la copertura calcistica e rende più interessanti le Live Activities, che ora possono mostrare alcune statistiche della partita anche durante le pause di gioco.

Apple Sports 4.5 aggiunge anche il supporto a cinque nuovi campionati e competizioni internazionali:

Serie B brasiliana League One inglese League Two inglese Eliteserien norvegese UEFA Nations League

L’espansione è interessante soprattutto perché Apple non si sta limitando ai tornei più importanti, ma sta progressivamente aggiungendo anche categorie minori e campionati nazionali meno seguiti a livello internazionale.

La seconda novità riguarda le Attività in tempo reale: durante le pause di una partita, Apple Sports può ora mostrare direttamente alcune statistiche chiave dell’incontro, permettendo di controllare rapidamente l’andamento della gara senza necessariamente aprire l’app.

Le Live Activities permettono già di seguire punteggi e aggiornamenti dalla schermata di blocco e, sugli iPhone compatibili, direttamente dalla Dynamic Island. Con la versione 4.5 Apple prova quindi a rendere queste informazioni ancora più complete, sfruttando proprio i momenti di interruzione della partita per mostrare dati aggiuntivi.

È una direzione abbastanza chiara: Apple vuole trasformare Sports in un’app che richieda sempre meno interazioni, permettendo di controllare ciò che sta accadendo praticamente con una semplice occhiata all’iPhone.

L’app è disponibile gratuitamente su App Store.

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