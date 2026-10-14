Quanto costa riparare un iPhone Duo fuori garanzia? (spoiler: tanto!)

Apple pubblica i costi di riparazione di iPhone Duo: il display interno supera i mille euro.

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iPhone Duo non è soltanto l’iPhone più costoso mai realizzato da Apple, ma potrebbe diventare anche uno dei più costosi da riparare in caso di danni fuori garanzia.

A pochi giorni dall’apertura dei preordini, Apple ha pubblicato le  cifre ufficiali degli interventi di assistenza per il nuovo pieghevole e alcune cifre fanno capire perché, su un dispositivo di questo tipo, AppleCare+ possa assumere un peso decisamente maggiore rispetto agli iPhone tradizionali.

In Italia iPhone Duo parte da 2.369 euro per 256 GB, passa a 2.619 euro per 512 GB e 3.119 euro per 1 TB, fino ad arrivare a ben 3.869 euro per la configurazione da 2 TB.

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Il  listino pubblicato da Apple rende bene l’idea della complessità del nuovo dispositivo:

  • Danno allo strato di copertura: €55
  • Danno al vetro posteriore: €219
  • Assistenza per la batteria: €269
  • Danno alla fotocamera posteriore: €269
  • Danno allo schermo esterno: €489
  • Danno allo schermo esterno e al vetro posteriore: €629
  • Danno allo schermo interno: €1.149
  • Altri danni: €1.719

La cifra più alta riguarda proprio gli “altri danni”, categoria che può comprendere guasti particolarmente estesi e arriva a costare circa il 75% del prezzo di partenza del dispositivo. Anche la sostituzione del solo display interno supera i mille euro.

Interessante invece il nuovo cover layer nanotexture applicato sopra lo schermo pieghevole. Apple lo ha progettato per poter essere rimosso e sostituito separatamente senza cambiare l’intero pannello, una scelta particolarmente utile considerando che è proprio questo strato superficiale a essere maggiormente sottoposto all’usura quotidiana.

Ritornando alla riflessione di prima, AppleCare+ su iPhone Duo costa 359 euro ed mai come quest’anno è altamente consigliata.

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La copertura standard costa  appunto 359 euro per due anni oppure 17,99 euro al mese. La versione con copertura per furto e smarrimento sale a 429 euro oppure 20,99 euro al mese.

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