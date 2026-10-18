La custodia da 89 euro di iPhone Duo si attacca… con l’adesivo

TLDR Riassumi

iPhone Duo è probabilmente il prodotto Apple più complesso degli ultimi anni e persino realizzare una semplice custodia sembra aver richiesto qualche soluzione insolita.

Le prime unità della custodia ufficiale per iPhone Duo sono infatti già arrivate nelle mani di alcuni utenti e hanno rivelato un dettaglio che Apple non aveva pubblicizzato: per rimanere saldamente attaccata al dispositivo utilizza delle strisce adesive.

Esatto, non magneti, incastri particolarmente sofisticati o un nuovo meccanismo proprietario: almeno per una parte della custodia, bisogna togliere una pellicola protettiva e premere il case sull’iPhone.

La spiegazione è nella forma stessa di iPhone Duo, per questo la custodia ufficiale è composta da due elementi separati, uno destinato alla parte posteriore con il comparto fotografico e l’altro alla metà anteriore che circonda il display esterno.

Secondo le istruzioni presenti all’interno della confezione, bisogna rimuovere la protezione dalle strisce adesive posizionate lungo i bordi interni, applicare entrambe le parti al telefono e premere per assicurare una corretta adesione.

È una soluzione già vista su diverse custodie per smartphone pieghevoli, soprattutto perché il bordo attorno allo schermo esterno può essere troppo sottile per permettere a un normale case di agganciarsi in modo stabile.

Apple si trova quindi davanti agli stessi compromessi che altri produttori affrontano da anni nel mondo dei foldable.

Ricordiamo che la custodia è realizzata in policarbonato ed è disponibile nei colori Sabbia e Blu marino, inoltre protegge il retro del dispositivo, compresa l’area intorno alle fotocamere, e la parte frontale che circonda lo schermo esterno. Quando iPhone Duo viene aperto, però, il grande display interno rimane completamente esposto (ed era difficile immaginare una soluzione differente senza interferire con la cerniera e con il funzionamento del pannello pieghevole).

Apple descrive comunque il case come sottile e leggero, compatibile con MagSafe e con basi Qi e Qi2 fino a 25W. La presenza dell’adesivo non impedisce quindi l’utilizzo della ricarica magnetica.

Apple propone anche una seconda soluzione, decisamente diversa: la custodia Folio per iPhone Duo con supporto. In questo caso l’aggancio avviene magneticamente e non vengono utilizzate strisce adesive. La Folio può essere ripiegata quando serve accedere allo schermo esterno e integra anche un supporto che consente di mantenere Duo in diverse inclinazioni per video, lettura e chiamate FaceTime. La custodia è realizzata in TechWoven e mantiene la compatibilità con MagSafe e Qi2 ad un prezzo di 149€.

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