watchOS 27.0.1 ora è disponibile per tutti gli Apple Watch compatibili

Apple estende watchOS 27.0.1 a tutti gli Apple Watch compatibili con watchOS 27. Ecco le novità.

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apple watch ultra 4 hero

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Apple ha ampliato la disponibilità di watchOS 27.0.1, visto che ora la nuova versione non è più limitata agli ultimi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, ma può essere installata su tutti i modelli compatibili con watchOS 27.

Infatti, Apple aveva distribuito watchOS 27.0.1 la scorsa settimana soltanto per Apple Watch Series 12 e Ultra 4, intervenendo su un problema che poteva provocare riavvii inattesi dell’orologio. Adesso la stessa versione viene proposta anche agli altri dispositivi supportati.

watchOS 27 è compatibile con Apple Watch Series 9 e successivi, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 2 e successivi, quindi anche watchOS 27.0.1 può ora raggiungere l’intera gamma supportata.

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Nelle note dell’aggiornamento Apple rimane piuttosto generica e parla principalmente di correzioni di bug. La pagina ufficiale dedicata a watchOS 27.0.1 cita comunque esplicitamente la risoluzione del già citato problema che poteva causare il riavvio improvviso di Apple Watch.

Non risultano invece al momento nuove correzioni di sicurezza documentate per questa release, quindi l’aggiornamento sembra essere concentrato soprattutto sulla stabilità del sistema.

Per installare watchOS 27.0.1 puoi aprire l’app Watch su iPhone, entrare in Generali > Aggiornamento software e procedere con il download. In alternativa, l’aggiornamento può essere avviato direttamente dall’Apple Watch tramite Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

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