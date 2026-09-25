Apple Watch copia una delle funzioni più comode di iPhone con watchOS 27.2

TLDR Riassumi

Apple starebbe preparando una piccola novità per Apple Watch, visto che nel codice di watchOS 27.2 è stata individuata una nuova interfaccia dedicata agli screenshot che permetterebbe di visualizzare immediatamente l’immagine appena catturata e decidere se conservarla, condividerla oppure eliminarla, avvicinando il comportamento dello smartwatch a quello già disponibile da tempo su iPhone.

La funzione è stata scoperta dal ricercatore pdfu all’interno dell’attuale beta di watchOS 27.2 e risulta ancora nascosta dietro un cosiddetto feature flag. Non è quindi disponibile normalmente agli sviluppatori che stanno provando la beta e non esiste ancora la certezza che Apple decida di abilitarla nella versione definitiva dell’aggiornamento.

Gli screenshot su Apple Watch oggi funzionano in modo più spartano rispetto all’iPhone, visto che dopo aver abilitato gli screenshot nelle impostazioni, basta premere contemporaneamente Digital Crown e tasto laterale, a quel punto lo schermo lampeggia e l’immagine viene automaticamente inviata all’app Foto dell’iPhone associato.

Non compare però alcuna anteprima sull’Apple Watch e soprattutto non c’è modo di decidere immediatamente cosa fare con l’immagine.

Il limite diventa particolarmente evidente quando lo screenshot viene scattato per errore, cosa tutt’altro che impossibile considerando che basta premere contemporaneamente i due pulsanti fisici dell’orologio. In quel caso bisogna successivamente aprire Foto sull’iPhone e cancellarlo manualmente.

Con la nuova interfaccia individuata in watchOS 27.2 questo passaggio potrebbe finalmente sparire, perché il nuovo sistema dovrebbe mostrare una preview subito dopo la cattura, consentendo di decidere direttamente da Apple Watch se conservare lo screenshot, eliminarlo oppure condividerlo.

Vedremo se e quando questa novità sarà visibile normalmente per tutti gli utenti.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.