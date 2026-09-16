iPhone 18 Pro può certificare che una foto è vera: ecco come funziona Apple Reference Image

TLDR Riassumi

Con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, Apple ha introdotto Apple Reference Image, una nuova tecnologia pensata per verificare che una fotografia sia stata davvero scattata con un iPhone e che non sia stata successivamente manipolata.

L’obiettivo è particolarmente importante nell’era dell’intelligenza artificiale, visto che questa funzione permettere di dimostrare che un’immagine rappresenta qualcosa che è realmente accaduto, distinguendola da contenuti generati o alterati artificialmente.

Un “negativo digitale” firmato direttamente dal sensore

Apple aveva presentato Reference Image insieme ai nuovi iPhone 18 Pro, ma ora ha spiegato più nel dettaglio il funzionamento della tecnologia attraverso il proprio blog dedicato alla sicurezza.

La differenza principale rispetto ad altri sistemi di autenticazione delle immagini è il momento in cui avviene la verifica: quando viene utilizzata Apple Reference Image, il sensore della fotocamera entra in una speciale modalità di acquisizione e firma crittograficamente i dati dei pixel immediatamente dopo lo scatto, e il firmware del sensore non può modificare quei dati.

Secondo Apple, molti altri sistemi applicano invece la firma soltanto al termine dell’elaborazione software dell’immagine, lasciando potenzialmente spazio a manipolazioni durante le fasi precedenti.

Reference Image conserva una versione non modificabile dello scatto

Quando viene acquisita una foto compatibile, il sistema genera due elementi distinti:

Da una parte c’è la normale fotografia, che può essere modificata, ritagliata o elaborata come qualsiasi altra immagine.

Dall’altra viene creato un negativo digitale protetto, memorizzato sul dispositivo.

Il “negativo” contiene:

i dati originali dei pixel

i metadati provenienti dal sensore;

informazioni temporali protette crittograficamente;

dati necessari per verificare successivamente l’autenticità dello scatto.

Questa versione non viene utilizzata normalmente dall’utente, ma rimane disponibile nel caso in cui sia necessario dimostrare l’origine della fotografia.

La verifica passa attraverso Private Cloud Compute

Quando l’utente decide di verificare una Reference Image, il negativo digitale viene inviato ancora non elaborato a Private Cloud Compute, l’infrastruttura cloud progettata da Apple per elaborare dati sensibili mantenendo elevati standard di privacy.

È all’interno di questo ambiente che viene effettuato il processo necessario per sviluppare e verificare l’immagine, inoltre Apple sostiene che l’intero procedimento sia stato progettato per essere privato, verificabile e resistente alle compromissioni software.

Di fatto, nemmeno Apple può accedere direttamente al contenuto dell’immagine durante il processo.

Protezioni contro manipolazioni software e hardware

Secondo Apple, Reference Image è stato progettato per resistere a numerose tipologie di attacco e tra queste vengono citati tentativi di data injection, sistemi operativi compromessi, attacchi hardware e manipolazioni crittografiche.

Apple sostiene inoltre che Reference Image sia attualmente l’unico sistema di provenienza fotografica dotato di protezioni progettate anche contro futuri attacchi basati su computer quantistici.

Se vengono individuate frodi o compromissioni, Apple può revocare la validità di una singola fotografia oppure, nei casi più gravi, di uno specifico sensore fotografico.

Un altro aspetto importante riguarda la privacy, perché Apple ha scelto di non associare alle immagini un’identità pubblica permanente del fotografo e non viene quindi utilizzata una credenziale visibile che permetta di collegare direttamente una determinata foto a una persona.

Il sistema impedisce inoltre di stabilire pubblicamente che più immagini siano state scattate dallo stesso sensore, in questo modo la tecnologia può certificare l’autenticità dello scatto senza creare un sistema di tracciamento dell’autore.

Per ora funziona solo con la fotocamera principale

Apple Reference Image non viene attivato automaticamente, visto che la funzione è opzionale e deve essere abilitata dall’utente quando necessario.

Al momento è inoltre disponibile esclusivamente utilizzando il sensore principale della fotocamera di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

La tecnologia nasce soprattutto per contesti nei quali dimostrare l’autenticità di una fotografia può essere fondamentale: giornalismo, documentazione, assicurazioni, indagini, eventi pubblici o qualsiasi situazione in cui sia importante verificare che un’immagine non sia stata generata o alterata tramite AI.

In un momento storico in cui distinguere una fotografia reale da un’immagine sintetica sta diventando sempre più complicato, Apple Reference Image rappresenta uno dei tentativi più strutturati di creare una vera catena di autenticità digitale direttamente all’interno della fotocamera.

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