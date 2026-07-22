WhatsApp si aggiorna su CarPlay, iPad e desktop: tutte le novità

TLDR Riassumi

WhatsApp ha annunciato una serie di novità pensate per rendere l’app più comoda da usare su più dispositivi: auto, iPad, web, desktop e anche negli Stati. Il rilascio è già iniziato e arriverà progressivamente agli utenti.

WhatsApp si rinnova su CarPlay

La novità più immediata riguarda l’auto. WhatsApp per CarPlay e Android Auto è stato aggiornato con una nuova esperienza che permette di ascoltare e rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vedere la cronologia chiamate e accedere ai contatti preferiti direttamente dallo schermo dell’auto, usando i comandi vocali e senza distrarsi alla guida.

È un aggiornamento importante perché porta WhatsApp ancora di più dentro l’esperienza quotidiana di chi usa spesso l’app per comunicare anche durante gli spostamenti.

Su iPad ora si può creare un account WhatsApp

L’altra grande novità riguarda iPad. Dopo l’arrivo dell’app ufficiale per iPad, WhatsApp ora permette anche di creare un account direttamente dal tablet, senza dover necessariamente collegare prima uno smartphone.

È una funzione molto richiesta, soprattutto da chi usa iPad come dispositivo principale o da chi vuole usare WhatsApp anche senza avere sempre un iPhone o uno smartphone Android a portata di mano. La registrazione avviene in modo simile a quella su telefono, usando numero e verifica.

PDF aperti e modificati dentro WhatsApp

Su WhatsApp Web e desktop arriva anche una nuova integrazione con Adobe Acrobat. Gli utenti possono aprire i PDF direttamente dentro WhatsApp senza doverli scaricare prima, con la possibilità di effettuare modifiche leggere come evidenziare parti del documento o aggiungere annotazioni nella chat.

Non sostituisce un editor PDF completo, ma può essere molto utile per lavoro, documenti rapidi, preventivi, contratti e file condivisi nei gruppi.

Canzoni da Apple Music e Spotify negli Stati

WhatsApp aggiunge anche una funzione più social: ora è possibile condividere una canzone da Apple Music o Spotify direttamente nello Stato WhatsApp. In questo modo, amici e contatti possono vedere cosa si sta ascoltando, in modo simile a quanto già avviene su altre piattaforme social.

Tutte queste novità saranno disponibili per tutti nei prossimi giorni.

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