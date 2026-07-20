Genius Bar, Apple testa una funzione AI per i clienti

TLDR Riassumi

Apple sta testando una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale all’interno di alcuni Apple Store. Si chiama Live Notes e ha un obiettivo di trascrivere e riassumere le conversazioni tra clienti e dipendenti durante gli appuntamenti al Genius Bar.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il sistema permette ai dipendenti Apple di registrare una sessione di assistenza, generare automaticamente una trascrizione e aggiungerla al record della riparazione direttamente sull’iPad usato in negozio.

L’idea è semplice: far perdere meno tempo nella scrittura degli appunti e permettere ai Genius di concentrarsi di più sul cliente.

Live Notes è pensato per le sessioni di assistenza al Genius Bar, quindi per quei casi in cui un cliente porta un iPhone, un Mac, un iPad o un altro dispositivo Apple in negozio per diagnosi, supporto o riparazione.

Invece di prendere note manualmente durante tutta la conversazione, il dipendente può usare l’AI per trascrivere quanto detto e creare un riepilogo della sessione. Queste informazioni vengono poi salvate nel sistema interno Apple come parte della pratica di assistenza.

Per ora, il sistema è opt-in quindi può essere attivato solo se sia il cliente sia il dipendente accettano di usarlo.

Dal punto di vista operativo, Live Notes può essere molto utile. In un appuntamento al Genius Bar, il dipendente deve ascoltare il problema, fare domande, controllare il dispositivo, spiegare le opzioni disponibili e allo stesso tempo prendere appunti precisi. Con una trascrizione automatica, il lavoro diventa più fluido. Il dipendente può seguire meglio la conversazione e dedicare meno attenzione alla parte burocratica.

La parte più delicata riguarda ovviamente la privacy. Registrare una conversazione in un Apple Store non è un dettaglio banale, anche se il sistema richiede il consenso di entrambe le parti. Secondo il report, alcuni dipendenti avrebbero espresso preoccupazioni su un possibile uso futuro di queste trascrizioni per monitoraggio, formazione o valutazione delle performance.

Apple avrebbe indicato che le registrazioni non vengono salvate, che i manager non ricevono le trascrizioni e che i dipendenti possono modificare trascrizione e riepilogo prima del salvataggio nel sistema interno.

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