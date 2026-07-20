Apple rilascia le beta RC di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, tvOS 26.6 e watchOS 26

TLDR Riassumi
Apple ha rilasciato la l’ultima beta (versione RC) di iOS 26.6. La beta RC di iOS 26.6 è disponibile solo per gli sviluppatori, in attesa del rilascio della beta pubblica attesa nelle prossime ore.
Al momento non si segnalano novità importanti, se non limitate alla correzione di bug e al miglioramento delle prestazioni.
Apple ha anche rilasciato le beta 5 di iPadOS 26.6, macOS 26.6, tvOS 26.6 e watchOS 26.
Con il rilascio della RC, significa che, salvo imprevisti, iOS 26.6 sarà rilasciato in versione definitiva la prossima settimana.
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