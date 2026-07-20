La beta di iOS 27 svela un iPhone con due batterie

TLDR Riassumi

Il codice di iOS 27 beta 4 contiene un nuovo possibile riferimento al primo iPhone pieghevole. Secondo quanto scoperto da Macworld, nella nuova beta compaiono stringhe legate allo stato della batteria che parlano di “batterie” al plurale, e non più di una singola batteria come sugli iPhone attuali.

Di fatto, nessun iPhone oggi in commercio utilizza due batterie interne, mentre una soluzione dual-cell avrebbe perfettamente senso su un dispositivo pieghevole a libro, con una cella in ciascuna metà del telefono.

Le nuove stringhe della sezione Battery Health fanno riferimento a un iPhone con più batterie interne, includendo anche messaggi legati al degrado delle celle e alla possibilità che una delle batterie non venga riconosciuta come componente originale Apple.

Su tutti gli iPhone attuali, invece, i testi di sistema parlano sempre di una singola batteria. Apple, nella documentazione ufficiale, fa riferimento agli avvisi legati a una batteria non verificabile o non originale, ma sempre nell’ottica dell’attuale architettura a singola cella.

Il passaggio al plurale, quindi, sembra indicare che Apple stia preparando iOS a gestire un modello con due celle separate.

L’ipotesi più logica è che il riferimento riguardi iPhone Ultra, il primo iPhone pieghevole atteso da tempo. I foldable a libro usano spesso due batterie perché lo spazio interno è diviso dalla cerniera: una cella viene inserita in una metà del dispositivo, l’altra nell’altra metà.

Questa interpretazione si collega anche a precedenti indiscrezioni sulla batteria di iPhone Ultra. Secondo un leak recente, il dispositivo potrebbe usare due celle da 1.921 mAh e 2.962 mAh, per una capacità complessiva minima di 4.883 mAh.

Non sarebbe quindi solo una scelta tecnica, ma una conseguenza quasi naturale del form factor pieghevole. Un iPhone che si apre come un libro avrebbe bisogno di distribuire batteria, componenti e calore in modo molto diverso rispetto a un iPhone tradizionale.

Il dettaglio più interessante riguarda la riparazione. Le stringhe di iOS 27 sembrano distinguere lo stato delle batterie, lasciando immaginare che le due celle possano essere controllate separatamente dal sistema.

Se questa lettura fosse corretta, Apple potrebbe permettere la sostituzione di una sola batteria degradata invece dell’intero pacco batterie. Sarebbe una novità importante, perché potrebbe ridurre i costi di assistenza e rendere più semplice la manutenzione di un dispositivo complesso come un pieghevole.

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