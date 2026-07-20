Apple rilascia iOS 27 beta 4 e non solo, ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato iOS 27 beta 4 per gli sviluppatori, proseguendo il ciclo di test estivo iniziato dopo la WWDC. La nuova versione arriva a una settimana dall’arrivo della prima beta pubblica e porta con sé alcune piccole novità, diversi ritocchi a Siri AI e correzioni mirate.

Sono disponibili anche iPadOS 27 beta 4, macOS 27 beta 4, watchOS beta 4 e tvOS 27 beta 4.

iOS 27 beta 4: le novità principali

iOS 27 beta 4 continua a rifinire l’aggiornamento più importante dell’anno per iPhone. Il centro resta Siri AI, la nuova versione dell’assistente Apple basata su Apple Intelligence, con conversazioni più naturali, maggiore comprensione del contesto e integrazione più profonda con le app.

Tra le novità individuate nella beta 4 c’è una nuova schermata introduttiva per Siri AI quando viene richiamata dalla Dynamic Island o con lo swipe verso il basso dalla schermata Home.

La beta 4 corregge anche il bug dell’effetto profondità introdotto con iOS 27 beta 3. Quel comportamento aveva attirato curiosità perché modificava in modo evidente la resa di alcune schermate, ma non era una novità voluta da Apple.

Con questa nuova beta, Siri mostra due voci migliorate con controlli funzionanti per ritmo ed espressività. Altre cinque voci legacy continuano invece a indicare queste opzioni come “in arrivo”. La nuova Siri sarà disponibile solo sui dispositivi compatibili con Apple Intelligence. iOS 27, invece, supporta iPhone 11 e successivi, oltre a iPhone SE di seconda generazione e modelli più recenti. Questo significa che molti iPhone potranno installare l’aggiornamento, ma non tutti avranno accesso alle funzioni AI più avanzate.

Ricordiamo che Siri AI non sarà inizialmente disponibile in Italia.

Tra le modifiche emerse c’è anche un nuovo promemoria legato alla condivisione dei dati Salute. Il funzionamento sembra simile agli avvisi di iOS sull’uso della posizione: il sistema ricorda all’utente quando un’app o un servizio sta accedendo a informazioni sensibili.

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