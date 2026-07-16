Nella nuova beta, arriva una funziona molto richiesta su AirPods

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato una nuova beta pubblica del firmware per AirPods, e questa volta la novità è una di quelle richieste da anni dagli utenti: l’equalizzatore personalizzato.

Con il nuovo aggiornamento, chi possiede un modello compatibile può modificare il profilo audio degli AirPods direttamente dalle Impostazioni di iPhone, regolando bassi, medi e alti. Non è un equalizzatore avanzato come quelli presenti in alcune app musicali professionali, ma è comunque un passo importante: per la prima volta Apple offre un controllo più diretto sul suono degli AirPods, senza passare da soluzioni alternative o impostazioni di accessibilità.

Come funziona il nuovo equalizzatore AirPods

Dopo aver installato la beta pubblica del firmware, la nuova funzione appare nella sezione AirPods dell’app Impostazioni, all’interno del menu Audio.

Da qui è possibile intervenire su tre bande principali: bassi, medi e alti. Mentre si modificano i valori, si può anche riprodurre un brano da Apple Music direttamente nelle Impostazioni, così da ascoltare in tempo reale l’effetto delle modifiche.

La funzione è disponibile sugli AirPods con chip H2. I modelli supportati includono AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 nelle versioni Lightning e USB-C, AirPods 4, AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e AirPods Max 2.

Per attivare la beta pubblica bisogna collegare gli AirPods all’iPhone, aprire Impostazioni, entrare in Bluetooth, toccare la “i” accanto agli AirPods e attivare “AirPods Beta Updates”.

L’aggiornamento verrà poi installato quando gli AirPods saranno nella custodia di ricarica e vicini all’iPhone abbinato.

Non solo equalizzatore: le altre novità con iOS 27

La beta porta anche altre novità legate a iOS 27. Apple ha ridisegnato la schermata degli AirPods nelle Impostazioni, organizzando meglio le sezioni dedicate a Salute dell’udito, Dov’è, Traduzione live e altre funzioni.

Arriva anche un nuovo slider per regolare in modo più preciso Audio adattivo, mentre AirPods Pro 3 potranno sfruttare GymKit direttamente con iPhone, senza richiedere necessariamente Apple Watch.

Inoltre, Apple Watch potrà usare Precision Finding per trovare AirPods Pro 3 tramite l’app Dov’è, e gli AirPods potranno interagire con Siri AI quando abbinati a un iPhone compatibile.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.