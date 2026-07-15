WhatsApp prepara un’alternativa a iCloud per i backup su iPhone

TLDR Riassumi

WhatsApp sta lavorando a una novità molto importante per gli utenti iPhone: un servizio cloud proprietario per salvare i backup delle chat senza dover usare per forza iCloud.

La funzione è stata individuata nell’ultima beta TestFlight di WhatsApp per iOS, anche se al momento non è ancora disponibile per i tester.

In pratica, Meta vuole offrire agli utenti una seconda strada: continuare a usare iCloud, come avviene oggi, oppure salvare il backup direttamente tramite l’infrastruttura di WhatsApp.

Secondo WABetaInfo, nella beta iOS 26.28.10.16 è stata trovata un’interfaccia che permette di scegliere tra iCloud e il nuovo provider cloud di WhatsApp. La schermata parla di 2GB di spazio gratuito, mentre sarebbero allo studio piani a pagamento con più memoria, fino a 1TB.

Oggi, su iPhone, i backup di WhatsApp passano da iCloud e occupano spazio nel piano Apple dell’utente. Chi ha il piano gratuito da 5GB può trovarsi rapidamente senza memoria, soprattutto se nelle chat ci sono molte foto, video e note vocali.

Con un servizio proprietario, WhatsApp potrebbe rendere i backup più indipendenti da iCloud e più simili a una funzione interna dell’app. Non significa che iCloud sparirà: l’utente dovrebbe poter scegliere quale sistema usare.

Il dettaglio più importante riguarda la sicurezza. Oggi i backup WhatsApp su iCloud possono essere protetti con crittografia end-to-end, ma l’opzione va attivata manualmente. WhatsApp spiega che i backup cifrati possono essere protetti con passkey, password o chiave di crittografia a 64 cifre.

Nel nuovo sistema cloud di WhatsApp, invece, la crittografia end-to-end sarebbe attiva di default e non disattivabile, a meno di tornare al backup su iCloud. Questo significa che, almeno secondo quanto emerso finora, né WhatsApp né Meta potrebbero leggere il contenuto dei backup salvati sui server proprietari.

La passkey dovrebbe essere il metodo consigliato per proteggere il backup, ma resterebbero disponibili anche password tradizionale e chiave a 64 cifre per chi preferisce un sistema diverso.

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