Apple rivede le aspettative su iPhone 17: il problema è il prezzo dei componenti

TLDR Riassumi

Apple avrebbe ridotto in modo significativo le aspettative sulla domanda di iPhone 17 standard, almeno secondo una nuova indiscrezione arrivata dalla Cina. Il motivo non sarebbe un singolo problema tecnico o un cambio di strategia improvviso, ma un tema molto più concreto: l’aumento dei costi hardware, soprattutto memoria e storage.

La notizia arriva dal leaker Fixed Focus Digital su Weibo, secondo cui alcune linee produttive dedicate a iPhone 17 sarebbero passate da una riduzione iniziale del 15% a una possibile sospensione di circa un terzo della capacità. Il leaker parla anche di una valutazione interna “molto seria” da parte di Apple sull’impatto che l’aumento dei costi potrebbe avere sulla domanda. Il dato, però, va preso con cautela: non è chiaro se il taglio riguardi tutta la produzione di iPhone 17 o solo alcune linee specifiche.

Il modello base è spesso il più delicato quando i costi salgono. Gli iPhone Pro hanno margini più alti e un pubblico più disposto a pagare di più per fotocamera, display, chip e materiali migliori. L’iPhone standard, invece, deve restare il modello più “razionale” della gamma, quello scelto da chi vuole un iPhone recente senza arrivare ai prezzi dei Pro.

Se i costi di produzione aumentano troppo, Apple ha meno spazio di manovra. Può assorbire parte dell’aumento riducendo i margini, può alzare i prezzi o può rivedere le previsioni di vendita. Secondo questa indiscrezione, l’azienda avrebbe iniziato proprio da qui: abbassare le aspettative prima di ritrovarsi con una produzione troppo alta rispetto alla domanda reale.

Il problema sono memoria e storage

Il contesto aiuta a capire meglio la situazione. Il mercato globale delle memorie è sotto forte pressione per la domanda legata all’intelligenza artificiale. DRAM, NAND e HBM sono sempre più richieste dai data center e dai grandi player AI, con effetti diretti anche su smartphone, PC e tablet. IDC ha spiegato che la carenza di memoria sta già modificando il mercato dei dispositivi nel 2026, con prezzi in aumento e disponibilità più limitata.

Anche Apple non è immune. Secondo Reuters, Tim Cook ha confermato che l’azienda prevede aumenti di prezzo per compensare i rincari di memoria e storage. Finora gli iPhone sono stati toccati meno rispetto ad altre categorie, ma il debutto della gamma iPhone 18 potrebbe diventare il momento scelto da Apple per rivedere i listini.

iPhone 18 potrebbe cambiare la strategia Apple

La situazione si lega anche alla nuova roadmap degli iPhone. Apple dovrebbe presentare iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max a settembre, insieme al primo iPhone pieghevole, mentre il modello iPhone 18 standard sarebbe atteso più avanti, in primavera, insieme a iPhone 18e e iPhone Air 2. Questa nuova strategia di lancio separato permetterebbe ad Apple di gestire meglio prodotti, prezzi e domanda nel corso dell’anno.

In questo scenario, iPhone 17 standard rischia di diventare un modello di transizione. Non abbastanza nuovo da attirare chi aspetta iPhone 18, non abbastanza premium da reggere facilmente aumenti di prezzo, ma comunque esposto agli stessi rincari dei componenti.

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