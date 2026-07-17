WhatsApp migliora l’audio delle chiamate su iPhone, ecco come

WhatsApp introduce controlli rapidi per cambiare modalità microfono durante le chiamate su iPhone, senza passare dal Centro di Controllo.

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WhatsApp sta rendendo più semplice la gestione dell’audio durante le chiamate su iPhone. L’app sta infatti introducendo nuovi controlli in chiamata che permettono di cambiare rapidamente la modalità microfono senza dover aprire il Centro di Controllo di iOS.

È una piccola modifica, ma molto comoda per chi usa spesso WhatsApp per chiamate vocali e videochiamate, soprattutto in ambienti rumorosi.

Fino a oggi, per cambiare modalità microfono durante una chiamata WhatsApp su iPhone bisognava aprire il Centro di Controllo e selezionare una delle opzioni disponibili. Con il nuovo aggiornamento, invece, WhatsApp porta questa scelta direttamente nell’interfaccia della chiamata.

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Durante una chiamata, basta toccare il pulsante “Altro” nella parte bassa dello schermo e selezionare l’opzione dedicata alla modalità microfono. A quel punto si apre il menu di sistema di iOS, da cui è possibile scegliere tra Automatico, Standard, Isolamento vocale e Ampio spettro. La modifica viene applicata subito, senza interrompere la chiamata. (9to5mac.com)

C’è anche un dettaglio utile: l’impostazione scelta resta attiva anche per le chiamate successive. Se si abilita Isolamento vocale, WhatsApp continuerà a usare quella modalità finché non verrà selezionata un’altra opzione.

Le modalità microfono sono funzioni di iOS pensate per adattare l’audio al tipo di chiamata. Apple spiega che Isolamento vocale dà priorità alla voce dell’utente e riduce i rumori ambientali, mentre Ampio spettro lascia passare più suoni dell’ambiente circostante. La modalità Standard usa l’elaborazione audio normale, mentre Automatico sceglie da sola l’impostazione più adatta in base alla chiamata o alla registrazione. (support.apple.com)

Nella pratica, Isolamento vocale è la modalità da usare quando si chiama da un luogo rumoroso, per esempio in strada, in ufficio, in auto da passeggero o in un bar. Ampio spettro ha invece senso quando si vuole far sentire anche l’ambiente, ad esempio durante una videochiamata di gruppo in cui parlano più persone nella stessa stanza.

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La novità non introduce una tecnologia audio nuova in senso stretto. WhatsApp sta semplicemente rendendo più accessibile una funzione già presente su iPhone.

Come spesso accade con WhatsApp, il rilascio è graduale. La funzione potrebbe quindi non essere disponibile subito per tutti, anche con l’app aggiornata all’ultima versione. Conviene controllare periodicamente gli aggiornamenti su App Store e verificare durante una chiamata se compare la nuova voce nel menu “Altro”.

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