Nuovi rincari Apple: aumenta Music in Italia, iPhone più cari in Giappone

TLDR Riassumi

Apple ha aumentato i prezzi di Apple Music anche in Italia. La modifica è già visibile sul sito italiano dell’azienda e riguarda tutti e tre i piani principali del servizio: Studenti, Individuale e Famiglia. Il piano Studenti sale a 6,99 euro al mese, il piano Individuale arriva a 11,99 euro al mese e il piano Famiglia passa a 19,99 euro al mese.

Questo significa che i primi due piani aumentano di 1€ al mese, mentre il piano famiglia ora costa 3€ in più al mese.

Non è un aumento isolato. Negli ultimi giorni Apple ha ritoccato diversi listini in vari mercati, tra abbonamenti, servizi e hardware. Il caso italiano, però, al momento riguarda soprattutto Apple Music: Apple One resta invariato nel nostro Paese, mentre iCloud+ mantiene gli stessi prezzi già disponibili prima di questa nuova ondata di rincari.

Il cambiamento si inserisce in una manovra più ampia. Apple ha spiegato che l’aumento è legato ai maggiori costi di licenza musicale, una motivazione già usata in passato per giustificare rincari del servizio.

Per gli utenti italiani, l’aumento più pesante è quello del piano Famiglia. È anche il piano che, negli ultimi anni, era diventato uno dei più convenienti per chi condivide Apple Music con altre persone tramite “In famiglia”. Ora resta utile, ma il salto mensile è più evidente rispetto al piano Individuale.

La buona notizia è che Apple One, almeno in Italia, non risulta aumentato. Sul sito italiano di Apple, il piano Individuale costa ancora 19,95 euro al mese, il piano Famiglia 25,95 euro al mese e il piano Premium 34,95 euro al mese.

Anche iCloud+ non mostra aumenti in Italia, mentre aumenta in altri paesi.

Gli iPhone aumentano in Giappone, non in Italia

Nel frattempo, Apple ha aumentato i prezzi degli iPhone in Giappone. L’aumento riguarda iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, con rincari fino all’11%. Il modello che cresce di più è iPhone Air, passato da 159.800 yen a 177.800 yen, con un aumento dell’11,3%.

Apple non ha aumentato nello stesso momento i prezzi degli iPhone negli Stati Uniti, in Italia o in altri Paesi controllati. Quindi, al momento, l’aumento giapponese non riguarda l’Italia.

Il motivo più probabile, in questo caso, sembra legato al cambio yen-dollaro e alla debolezza della valuta giapponese. È una situazione diversa rispetto agli aumenti legati ai servizi o ai rincari dei componenti hardware.

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