iOS 27 aggiunge una comodissima funzione nell’app Apple TV

iOS 27 beta 4 introduce una nuova funzione molto comoda per chi usa l’app Apple TV su iPhone: i download automatici degli episodi successivi. La novità è stata individuata nella nuova beta 4 di iOS 27.
La nuova opzione si trova nelle impostazioni dell’app TV e permette di scaricare automaticamente i prossimi episodi delle serie già avviate nella sezione “Continua a guardare”.
Secondo la descrizione di Apple, quando la funzione è attiva vengono scaricati automaticamente i due episodi successivi delle serie iniziate. Una volta guardati, gli episodi vengono eliminati in automatico dal dispositivo.
È una piccola novità, ma molto utile per chi viaggia spesso, prende aerei o treni, oppure si trova in zone con connessione debole. In pratica, l’app prova a evitare il classico problema: aprire Apple TV quando non c’è rete e scoprire di non avere nulla scaricato.
Per attivare i download automatici su iOS 27 beta 4 bisogna aprire Impostazioni, andare nella sezione App, scegliere TV e abilitare la nuova voce “Download automatici”.
Da quel momento, Apple TV dovrebbe occuparsi da sola dei prossimi episodi delle serie presenti in “Continua a guardare”.
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