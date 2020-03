The Morning Show, la produzione della seconda stagione si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus

Da alcune settimane vi abbiamo purtroppo abituato alla cancellazione di numerosi eventi a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche la seconda stagione di The Morning Show va ufficialmente in pausa a causa delle paure legate all’epidemia.

La produzione della seconda attesissima stagione subirà una stop di due settimane, una precauzione pensata ovviamente per salvagauardare la salute di cast e produzione. L’annuncio ufficiale di questo slittamente arriva direttamente da Michael Ellenberg, CEO di Media Res, che si è così espresso attraverso un comunicato ufficiale:

In accordo con i nostri partner di Apple, abbiamo deciso in via precuazionale di prenderci una pausa di due settimane per valutare la situazione e garantire la sicurezza dell’incredibile staff che sta realizzando questa serie TV

L’epidemia di Coronavirus sta purtroppo causando diversi problemi in tutto il mondo, con paesi come l’Italia che hanno scelto di intraprendere precauzioni estreme per prevenire il diffondersi di questa pericolosa epidemia. Lo stop della seconda stagione di The Morning Show, come indicato poco sopra, sarà solamente di due settimane e non dovrebbe quindi portare grossi ritardi per lo spettacolo targato Apple TV+.