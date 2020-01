Dopo l’annuncio di EA sull’eliminazione di tutti i titoli Tetris da App Store, N3TWORK propone un nuovo titolo ufficiale della serie ora disponibile per iPhone e iPad.

EA ha recentemente annunciato che tutti i suoi giochi della saga Tetris saranno eliminati presto dall’App Store, senza la possibilità di giocare nemmeno per gli utenti che hanno effettuato il download in passato. Fino a poche ore fa, sembrava quindi che su App Store non potessero esserci più giochi “ufficiali” legati allo storico Tetris, ma fortunatamente non sarà così.

N3TWORK ha infatti lanciato il nuovo gioco Tetris con licenza ufficiale della Tetris Holding. Inutile spiegare le dinamiche di uno di giochi più popolari al mondo, un puzzle game che ha fatto la storia dei videogiochi. Facile da imparare e sempre avvincente nelle dinamiche, il titolo per iPhone offre un gameplay tradizionale con l’obiettivo di completare le singole righe per eliminarle. I comandi sono ben ottimizzati per lo schermo touch ed è anche possibile giocare senza connessione internet attiva.

Tetris è gratuito, ma sono previsti acquisti in-app per eliminare la pubblicità.