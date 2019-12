Nuovo concept di un iPhone pieghevole

Ben Geskin ha pubblicato su Twitter un nuovo straordinario concept di un iPhone pieghevole.

Come spiegato nel suo Tweet, il concept raffigura un iPhone pieghevole, con supporto per Apple Pencil e con un display ProMotion da 8 pollici. Lo smartphone in questione, cosi come è stato immaginato, sembra proprio essere il rivale Apple del Samsung Galaxy Fold, sebbene sembra essere molto più gradevole nel design rispetto a quest’ultimo. I display AMOLED pieghevoli non sono economici, quindi sicuramente, qualora arrivasse mai sul mercato, aspettiamoci di superare tranquillamente i 2000 euro per acquistarne uno.

I just really want iPhone Fold with ~8-inch ProMotion display with Apple Pencil support pic.twitter.com/anNMkCbjEk — Ben Geskin (@BenGeskin) December 12, 2019

Finora Apple non ha mostrato la volontà di voler entrare in fretta nel mondo dei display pieghevoli, quindi nel frattempo non ci resta solo che ammirare questi concept.