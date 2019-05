Guasto per una delle auto Apple Maps in Italia

Tra le varie auto di Apple Maps in giro per l’Italia, una ha subito dei danni al sistema di fotocamere che hanno costretto i tecnici a fermarsi in quel di Roseto in Abruzzo.

Come riportato da Cityrumors, i tecnici a bordo dell’auto sono stati costretti a fermarsi lungo la statale Adriatica. I due operatori hanno lavorato per diversi minuti sulla fotocamera dell’auto per ripararla e, dopo aver pulito le lenti, l’auto è ripartita. Un piccolo incidente di percorso per una delle auto Apple che, in questi giorni, stanno girando l’Italia al fine di migliorare la qualità delle mappe.

Queste auto sono munite di un sofisticato sistema di fotocamere in grado di salvare fotogrammi a 360 gradi di tutte le strade percorse. E’ probabile che Apple utilizzerà questi dati anche per creare un servizio in stile Street View, che potrebbe esordire con iOS 13.

E voi, ne avete avvistata qualcuna?