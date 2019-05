Apple Maps, l’Italia sarà protagonista di tanti miglioramenti

Gli avvistamenti di veicoli Apple in diverse città italiane non sono stati casuali, visto che ora è la stessa azienda ad ufficializzare quali località del nostro paese verranno migliorate su Apple Maps nei prossimi mesi.

A partire da maggio e fino al mese di luglio, Apple effettuerà dei rilievi del terreno in giro per l’Italia per raccogliere dati “che verranno utilizzati allo scopo di migliorare Apple Maps“. Oltre che in Italia, questi rilievi saranno effettuati anche in Canada, Regno Unito, Spagna, Irlanda, Malta, Porto Rico, San Marino, Portogallo e Giappone.

Alcuni di questi dati verranno pubblicati nei futuri aggiornamenti di Apple Maps al fine di mantenere una mappa di “alta qualità e sempre aggiornata“. Apple precisa che la privacy sarà sempre tutelata mentre vengono raccolti questi dati: volti e targhe presenti nelle immagini raccolte vengono sfocati prima della pubblicazione.

Ecco nel dettaglio quali località italiane saranno coperte dai rilievi che Apple effettuerà entro luglio 2019:

Abruzzo

Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo

Basilicata

Matera, Potenza

Calabria

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

Emilia-Romagna

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

Lazio

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Liguria

Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Lombardia

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

Marche

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino

Molise

Campobasso, Isernia

Piemonte

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

Puglia

Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Sardegna

Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari

Sicilia

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Toscana

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

Trentino-Alto Adige

Bolzano / Bozen, Trento

Umbria

Perugia, Terni

Valle d’Aosta

Veneto

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Questi rilievi potrebbero servire non solo a migliorare i dettagli delle mappe, ma anche per una possibile modalità in stile Street View che Apple potrebbe lanciare con iOS 13.