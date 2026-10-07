Crossy Road Rush arriva in esclusiva su Apple Arcade

Apple Arcade si prepara ad accogliere un nuovo titolo in esclusiva, visto che dal 5 novembre sarà disponibile Crossy Road Rush, nuova avventura sviluppata da Hipster Whale che porta la celebre serie in una direzione più orientata all’esplorazione e al multiplayer.
Crossy Road Rush mantiene lo stile grafico voxel colorato che ha reso famosa la serie, ma introduce una struttura più ampia rispetto ai capitoli precedenti.
I giocatori dovranno esplorare Crossy Cove, affrontare nemici, liberare i propri amici e respingere il misterioso Octoboss, inoltre il titolo potrà essere giocato in solitaria oppure in multiplayer fino a quattro giocatori, sia in locale che online.
Rispetto al classico Crossy Road, quindi, ci sarà maggiore spazio per combattimenti, esplorazione e avventura, pur mantenendo l’immediatezza tipica della serie.
Crossy Road Rush sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati ad Apple Arcade a partire dal 5 novembre.