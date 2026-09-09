Apple Arcade annuncia i giochi in arrivo a ottobre

Apple ha annunciato i nuovi giochi che entreranno nel catalogo di Apple Arcade il 1° ottobre 2026, con una gamma piuttosto varia che spazia dai titoli rilassanti all’azione, passando per alcuni grandi classici dell’App Store.
Il titolo principale sarà Pusheen’s Place, primo videogioco ufficiale dedicato alla celebre gattina Pusheen. I giocatori potranno costruire e personalizzare ambienti, realizzare oggetti, partecipare a mini-giochi e soprattutto collezionare oltre 100 gatti differenti.
Accanto a Pusheen’s Place arriverà River City Survivors, nuovo action game della storica serie River City, con oltre 20 personaggi giocabili e combattimenti contro orde di zombie.
Tornerà poi uno dei sandbox più conosciuti di sempre con Terraria+, che includerà l’aggiornamento Bigger & Boulder 1.4.5, il crossover con Dead Cells e contenuti ispirati a Palworld. Sarà inoltre possibile giocare in multiplayer fino a sette utenti tramite Game Center o Wi-Fi locale.
Completano la gamma Touchgrind BMX 2+, dedicato alle acrobazie in BMX con controlli basati su due dita, e 4 Pics 1 Word+, versione Apple Arcade del celebre puzzle game che ha raggiunto centinaia di milioni di giocatori nel corso degli anni.
Tutti e cinque i nuovi giochi saranno disponibili su Apple Arcade a partire dal 1° ottobre 2026.
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