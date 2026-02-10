Apple Arcade annuncia Oceanhorn 3 e altri titoli in arrivo a marzo

Apple Arcade apre marzo con un titolo molto atteso: “Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea” debutta in esclusiva il 5 marzo 2026.

Nello stesso annuncio Apple ha confermato anche l’arrivo di Pocket Love!+, Flow Free+ e Doraemon Dorayaki Shop Story+, tutti previsti nel mese di marzo.

Oceanhorn 3

Il nuovo episodio è ambientato circa mille anni dopo Oceanhorn 2, scelta che permette al team di introdurre una fase completamente nuova del mondo di gioco tra isole perdute, titani e misteri legati alla rinascita del regno. Questa scelta perché evita l’effetto di già visto e prova a costruire una saga più ampia, non una semplice espansione del precedente.

Apple descrive Oceanhorn 3 come esperienza 3D completa su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro, con un mix di esplorazione, combattimento ed enigmi che resta il marchio di fabbrica della serie ma con meccaniche riviste sul fronte movimento e battle system.

Gli altri titoli in arrivo su Apple Arcade

A marzo, Apple Arcade aggiunge anche tre giochi con targetdiversi:

Pocket Love!+ è una simulazione di vita in stile cozy

è una simulazione di vita in stile cozy Flow Free+ , è puzzle game molto noto in versione Plus

, è puzzle game molto noto in versione Plus Doraemon Dorayaki Shop Story+ è gestionale firmato Kairosoft su licenza Doraemon

Apple ha già programmato aggiornamenti evento per i titoli in catalogo: tra i più visibili c’è l’espansione a tema Star Wars di Disney SpellStruck del 19 febbraio, oltre a nuove iniziative su NFL Retro Bowl ’26. È un calendario pensato per non lasciare vuoti tra fine inverno e lancio di Oceanhorn 3.

Tutti i giochi inclusi in Arcade restano senza pubblicità e senza acquisti in-app.

Ricordiamo che in Italia Apple Arcade resta a 6,99 euro al mese con prova gratuita, e continua a essere incluso nei piani Apple One.

