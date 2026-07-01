Apple Arcade aggiunge 5 giochi

Apple Arcade accoglie Family Feud Pocket e altri quattro giochi questa settimana, tra quiz, city builder, pesca, disegno e roguelike.

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Apple Arcade si arricchisce questa settimana con cinque nuovi giochi, a partire da Family Feud Pocket, disponibile da oggi per gli abbonati.

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Il titolo porta su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro l’esperienza del celebre gioco televisivo americano, con Steve Harvey come host, domande esclusive, sfide giornaliere e modalità multiplayer locale e online.

L’idea è semplice: indovinare le risposte più popolari e battere gli avversari, da soli o insieme ad amici e familiari. Un titolo leggero, immediato e perfetto per partite veloci.

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Giovedì 2 luglio arriveranno su Apple Arcade altri quattro titoli già noti su App Store, in versione “+” e quindi senza pubblicità o acquisti in-app.

Dungeon Clawler+ mescola roguelike, deckbuilding e meccaniche da macchina artiglio, con un approccio strategico ma molto particolare.

Creatures of the Deep+ è un’avventura di pesca single-player, tra creature misteriose, segreti e tesori nascosti.

Pocket City 2+ permette di costruire una città e poi viverla dall’interno, con un approccio più diretto e giocoso rispetto ai classici city builder.

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Draw It+ punta invece su disegno rapido e indovinelli, con sfide a tempo basate su prompt sempre diversi.

Queste nuove aggiunte confermano la direzione di Apple Arcade: giochi accessibili, niente pubblicità, niente acquisti in-app e un catalogo pensato per funzionare su più dispositivi Apple.

Apple Arcade include oltre 200 giochi ed è disponibile tramite App Store e app Apple Games. In Italia l’abbonamento è disponibile a 6,99 euro al mese ed è incluso anche nei piani Apple One.

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