Cinque nuovi giochi su Apple Arcade, c’è anche Terraria+

Apple Arcade si aggiorna con cinque nuovi giochi. ecco quali.

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Apple ha ampliato il catalogo di Apple Arcade con cinque nuovi giochi, portando ancora più contenuti all’interno del servizio in abbonamento.

Le nuove aggiunte comprendono tre titoli già disponibili su App Store, ora proposti nelle versioni “+” senza pubblicità e acquisti in-app, oltre a due giochi completamente nuovi.

Tra le novità troviamo Pusheen’s Place, titolo esclusivo Apple Arcade che permette di costruire e decorare un piccolo mondo dedicato a Pusheen, collezionando oltre 100 gattini e partecipando a diversi minigiochi.

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Arriva anche River City Survivors, action game in stile survivors nel quale bisogna affrontare ondate di zombie utilizzando oltre 20 personaggi, tra cui Kunio e Riki.

Uno dei titoli più importanti è però Terraria+, versione Apple Arcade del celebre sandbox action-adventure. Il gioco include l’aggiornamento Bigger & Boulder 1.4.5, con contenuti crossover dedicati a Dead Cells e Palworld, e supporta il multiplayer fino a otto giocatori tramite Game Center o Wi-Fi locale.

Abbiamo poi Touchgrind BMX 2+, gioco BMX basato sulla fisica con controlli a due dita, e 4 Pics 1 Word+, versione Arcade del popolare puzzle game già giocato da centinaia di milioni di utenti.

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