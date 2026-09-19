Le cover degli iPhone 17 Pro sono compatibili con gli iPhone 18 Pro?

TLDR Riassumi

Chi passa da iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro potrebbe riuscire a risparmiare almeno su un accessorio: la vecchia cover.

Ufficialmente, però, Apple non garantisce la compatibilità tra le due generazioni. Le pagine dello Store Apple specificano che la custodia MagSafe in silicone per iPhone 17 Pro è compatibile esclusivamente con iPhone 17 Pro, mentre quella realizzata per iPhone 18 Pro indica soltanto il nuovo modello. Entrambe costano 59 euro in Italia

Va però ricordato che iPhone 17 Pro e 18 Pro hanno praticamente le stesse dimensioni.

Secondo le specifiche Apple, iPhone 18 Pro misura 150 mm di altezza, 71,9 mm di larghezza e 8,75 mm di spessore. Anche il 18 Pro Max mantiene sostanzialmente le dimensioni della generazione precedente.

John Gruber di Daring Fireball ha provato direttamente le custodie delle due generazioni e sostiene che le cover di iPhone 17 Pro si adattino perfettamente a iPhone 18 Pro e viceversa. Lo stesso vale per i modelli Pro Max.

Gruber ha chiesto direttamente ad Apple perché le cover non vengano considerate intercambiabili e la risposta riguarda il rialzo posteriore che ospita il sistema fotografico: su iPhone 18 Pro sarebbe leggermente più spesso.

Le misurazioni effettuate con un calibro digitale indicano:

iPhone 17 Pro: circa 11,4 mm

iPhone 18 Pro: circa 11,5 mm

La differenza è quindi di appena 0,1 millimetri.

Per questo motivo Apple avrebbe aumentato della stessa quantità anche il bordo protettivo attorno alle fotocamere nelle nuove custodie dedicate a iPhone 18 Pro.

Non è quindi una questione di larghezza, altezza o posizione dei pulsanti, ma semplicemente di una tolleranza leggermente diversa attorno al comparto fotografico.

Quindi posso usare davvero la vecchia cover?

Nella maggior parte dei casi, sì. Le prove effettuate da Gruber mostrano che persino le custodie originali Apple per iPhone 17 Pro entrano correttamente su iPhone 18 Pro, e viceversa.

La compatibilità potrebbe essere ancora più probabile con cover morbide in silicone o TPU, capaci di assorbire senza difficoltà una differenza di un decimo di millimetro.

Serve invece un po’ più di attenzione con custodie estremamente rigide e precise, soprattutto quelle con un bordo molto aderente attorno al blocco fotocamere. In questi casi anche una variazione minima potrebbe impedire alla cover di aderire perfettamente.

Interessante anche un altro dettaglio: sullo Store Apple italiano alcuni accessori di terze parti vengono già indicati esplicitamente come compatibili con iPhone 18 Pro e iPhone 17 Pro, come il proteggischermo UltraGlass 2 di Belkin.

Se quindi avete già custodie per iPhone 17 Pro o Pro Max, vale la pena testarle prima sul nuovo modello prima di effettuare altri acquisti.

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