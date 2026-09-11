iPhone Duo si tiene con una mano: verità o Photoshop?

Tra fotocamere nascoste, display pieghevoli e prezzi sopra i 2.000 euro, probabilmente nessuno pensava che uno dei piccoli “casi” nati dopo la presentazione dell’iPhone Duo avrebbe riguardato… una mano!

Sui social sta circolando un’immagine utilizzata da Apple durante il keynote nella quale una persona tiene il nuovo iPhone Duo completamente aperto con una sola mano.

Fin qui nulla di particolarmente strano, almeno fino a quando qualcuno non ha deciso di rimuovere digitalmente l’iPhone dall’immagine, lasciando visibile soltanto la mano.

Il risultato? Dita che sembrano decisamente lunghe.

Il post diventato virale sostiene che Apple avrebbe modificato digitalmente la mano per far apparire iPhone Duo più semplice da tenere con una sola mano.

Ad esempio, qualcuno ha rilanciato l’immagine parlando di dita “freakishly long”, cioè insolitamente lunghe, e in poche ore sono inevitabilmente partiti meme, confronti e accuse di aver usato Photoshop.

Guardando l’immagine modificata è difficile non sorridere: senza il telefono davanti, le proporzioni della mano sembrano effettivamente piuttosto curiose, ma da qui ad affermare che Apple abbia allungato intenzionalmente le dita in Photoshop ce ne passa.

Al momento non esiste infatti alcuna analisi tecnica del file originale che dimostri una manipolazione di questo tipo e Apple non ha risposto alle accuse.

Le spiegazioni potrebbero essere molto più semplici: prospettiva, tipo di obiettivo utilizzato, posizione della mano oppure la normale post-produzione e composizione utilizzata nelle immagini pubblicitarie.

Insomma, l’immagine è strana ma la prova del “dito-gate”, per ora, non c’è.

La cosa divertente è che la polemica tocca comunque un tema reale visto che, da aperto, iPhone Duo misura 164,6 mm di larghezza, con un display interno da 7,6 pollici, e pesa 254 grammi. Non è quindi esattamente il dispositivo più naturale del mondo da tenere completamente aperto con una sola mano.

Apple lo mostra spesso in questa configurazione nelle immagini promozionali, ma i primi test effettuati dopo il keynote restituiscono un quadro un po’ più realistico.

Il Wall Street Journal, ad esempio, sottolinea come peso e larghezza possano rendere l’utilizzo con una sola mano complicato, soprattutto per chi ha mani più piccole.

Da chiuso il discorso cambia completamente, visto che il display da 5,4 pollici e la forma quasi da passaporto rendono Duo decisamente più compatto. Apple stessa parla di un dispositivo “ultraportatile”, con uno schermo esterno che offre il 90% dell’area di visualizzazione di iPhone 18 Pro.

Tornando alla domanda iniziale, probabilmente la spiegazione più semplice è anche quella meno divertente: una fotografia pubblicitaria perfettamente costruita che, vista fuori contesto, produce un effetto decisamente bizzarro.

E chiunque abbia seguito Apple negli ultimi vent’anni sa quanto l’azienda o sia maniacale nel mostrare i propri dispositivi nel modo più elegante possibile.

Il vero test arriverà quindi il 23 ottobre, quando iPhone Duo finirà nelle mani normali e senza Photoshop degli utenti.

Solo allora si potrà capire quanto sia realmente comodo tenere aperto con una mano un dispositivo largo oltre 16 centimetri.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.