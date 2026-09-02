Apple Maps si adegua a Trump e cambia nome al Lago Ontario

TLDR Riassumi

Apple ha iniziato ad aggiornare Maps negli Stati Uniti sostituendo il nome Lake Ontario con “Lake America”, adeguandosi alla nuova denominazione adottata dal governo americano dopo l’ordine firmato dal presidente Donald Trump.

Il cambiamento non sarà però uguale in tutto il mondo, visto che agli utenti che utilizzano Apple Maps negli Stati Uniti verrà mostrato Lake America, mentre in Canada continuerà ad apparire il tradizionale nome Lake Ontario. Negli altri Paesi, Italia compresa, Apple dovrebbe invece visualizzare entrambe le denominazioni.

La modifica arriva pochi giorni dopo quella effettuata da Google Maps, che aveva già aggiornato il nome per gli utenti statunitensi spiegando di utilizzare le denominazioni presenti nel Geographic Names Information System, il database ufficiale utilizzato dal governo degli Stati Uniti.

Inoltre, il Segretario degli Interni statunitense Doug Burgum ha dichiarato che Trump avrebbe contattato direttamente Apple chiedendo alla società di aggiornare la denominazione all’interno di Mappe. Al momento Apple non ha spiegato pubblicamente la propria scelta, ma pochi giorni dopo quel contatto il cambiamento ha effettivamente iniziato ad apparire.

Il rollout sembra comunque graduale, quindi alcuni utenti statunitensi potrebbero continuare a vedere temporaneamente il vecchio nome.

Apple non è stata la prima big tech a recepire la modifica. Google Maps aveva già sostituito Lake Ontario con Lake America negli Stati Uniti, adottando però la stessa differenziazione geografica: Lake Ontario in Canada ed entrambe le denominazioni negli altri Paesi.

Scelta completamente diversa per MapQuest, che ha deciso pubblicamente di continuare a utilizzare Lake Ontario. La posizione ha avuto anche un curioso effetto sull’App Store americano: l’app è arrivata al primo posto nella categoria Navigazione e ha registrato centinaia di migliaia di nuovi download.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.