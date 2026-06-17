Apple prepara una Siri più elegante: su iPhone 18 potrebbe sparire l’effetto pillola

TLDR Riassumi

Con iOS 27, Siri cambia completamente aspetto su iPhone. Addio all’effetto luminoso che correva lungo i bordi dello schermo: ora l’assistente Apple appare come una sfera luminosa che nasce direttamente dalla Dynamic Island.

Sui modelli attuali, infatti, la nuova Siri non è davvero circolare. L’animazione assume una forma più allungata, simile a una pillola, perché deve adattarsi alla Dynamic Island e nascondere i ritagli fisici presenti nella parte alta dello schermo.

È un dettaglio apparentemente estetico, ma potrebbe anticipare una modifica importante in arrivo con iPhone 18 Pro.

La nuova interfaccia di Siri in iOS 27 è molto più integrata nel design dell’iPhone. Quando viene attivata, l’animazione si espande dalla Dynamic Island, con un effetto luminoso fluido che sembra fondersi con il ritaglio superiore dello schermo.

La scelta non è casuale. Apple usa da anni la Dynamic Island per mascherare fotocamera frontale e sensori Face ID, trasformando un limite hardware in un elemento software vivo. Siri segue la stessa logica: l’animazione copre e ingloba l’isola, evitando di mostrare la reale forma dei sensori.

Il risultato è elegante, ma resta vincolato all’hardware attuale. Finché la Dynamic Island sarà larga, Siri dovrà adattarsi a quella forma.

Il punto interessante è che Apple rappresenta la nuova Siri come una sfera circolare quasi ovunque: nell’icona della nuova app dedicata, nelle immagini promozionali di iOS 27 e sulle altre piattaforme come iPad, Mac e Vision Pro.

Su iPhone, invece, la forma a pillola sembra più una necessità che una scelta definitiva.

Secondo diversi rumor, gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max avranno una Dynamic Island molto più stretta. Apple dovrebbe riuscirci spostando parte dei componenti Face ID sotto il display, lasciando visibile un ritaglio più piccolo.

Se questa modifica sarà confermata, la nuova animazione di Siri potrebbe finalmente assumere anche su iPhone una forma più vicina al cerchio usato da Apple nel resto dell’ecosistema.

Le indiscrezioni parlano di una riduzione importante: la Dynamic Island degli iPhone 18 Pro potrebbe essere circa il 35% più stretta rispetto a quella degli attuali modelli Pro. Non sarebbe ancora un iPhone tutto schermo, ma sarebbe un passo concreto verso un frontale più pulito. E soprattutto permetterebbe ad Apple di rendere più coerenti alcune animazioni, Siri compresa.

In questo senso, iOS 27 potrebbe essere stato progettato già pensando all’hardware del prossimo iPhone. La versione attuale si adatta alla Dynamic Island larga, mentre quella sugli iPhone 18 Pro potrebbe mostrare lo stesso concetto in modo più elegante e circolare.

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