Apple ci sta già mostrando iPhone 18 Pro? Il logo dell’evento nasconderebbe due indizi

TLDR Riassumi

Apple ha annunciato ufficialmente l’evento del 9 settembre, e ora ci divertiamo con il gioco che si ripete ogni anno: trovare gli indizi nascosti nella grafica scelta per il keynote.

Questa volta, però, a partecipare al gioco è anche Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il nuovo logo dell’evento Apple potrebbe anticipare due caratteristiche di iPhone 18 Pro e soprattutto di iPhone 18 Pro Max: una nuova fotocamera con apertura meccanica e una colorazione azzurra mai vista sull’attuale generazione.

Apple descrive ufficialmente la grafica dell’evento come un logo illuminato da un bagliore centrale, con riflessi iridescenti su uno sfondo azzurro. Negli Stati Uniti il claim è “Surprise and shine”, mentre in Italia Apple ha scelto la frase decisamente più evocativa “L’alba di nuove sorprese”.

Secondo Gurman, la luce che attraversa il logo potrebbe essere un riferimento alla tanto chiacchierata apertura variabile della fotocamera di iPhone 18 Pro Max.

Non sarebbe una novità da poco, perché fino a oggi gli iPhone Pro hanno utilizzato un’apertura fissa per la fotocamera principale. Con un sistema meccanico variabile Apple potrebbe invece modificare fisicamente l’apertura dell’obiettivo, regolando la quantità di luce che raggiunge il sensore e offrendo un controllo maggiore sulla profondità di campo.

In termini pratici, un’apertura più ampia potrebbe essere utilizzata nelle situazioni con poca luce o per ottenere uno sfondo più morbido, mentre una più chiusa potrebbe aumentare la porzione dell’immagine perfettamente a fuoco nelle scene molto luminose.

Resta da capire quanto controllo Apple deciderà effettivamente di lasciare all’utente, perché è altrettanto plausibile che buona parte del funzionamento venga gestita automaticamente dal software.

C’è inoltre un altro particolare importante. Per mesi si è parlato della funzione sia per iPhone 18 Pro sia per Pro Max, mentre le indiscrezioni più recenti indicano che l’apertura variabile potrebbe essere esclusiva di iPhone 18 Pro Max. Anche Gurman, facendo esplicito riferimento proprio al modello più grande, sembra ora rafforzare questa possibilità.

Il secondo indizio riguarda invece lo sfondo azzurro dell’invito. Secondo Gurman potrebbe anticipare una delle nuove colorazioni di iPhone 18 Pro, e proprio un modello Light Blue è ormai al centro di diverse indiscrezioni provenienti dalla supply chain.

Stando agli ultimi rumor, Apple starebbe lavorando a quattro finiture: Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray e Silver, anche se non è detto che tutte arrivino poi effettivamente sul mercato. La tonalità azzurra dovrebbe ricordare in parte il Sierra Blue utilizzato su iPhone 13 Pro, ma con una finitura più chiara e delicata.

La colorazione più caratteristica della generazione dovrebbe comunque essere Dark Cherry, una sorta di bordeaux molto scuro con sfumature tendenti al viola, mentre Light Blue rappresenterebbe l’alternativa più sobria ma allo stesso tempo immediatamente riconoscibile rispetto agli attuali modelli.

Fortunatamente manca poco per scoprire se Apple abbia davvero deciso di lasciarci qualche indizio in bella vista: iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sono attesi il 9 settembre, insieme al primo iPhone pieghevole dell’azienda.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.