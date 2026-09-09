Samsung prende in giro iPhone Duo: “Fateci sapere quando avete finito di riscaldare i nostri avanzi”

TLDR Riassumi

Apple ha da poco presentato il suo iPhone Duo, ma Samsung non ha perso tempo per ricordare di essere presente nel mercato degli smartphone pieghevoli da molti anni.

Durante l’evento Apple, l’account americano di Samsung Mobile ha pubblicato una serie di messaggi sarcastici, senza citare direttamente iPhone Duo ma rendendo piuttosto evidente il bersaglio.

Il commento più esplicito è arrivato poco dopo la presentazione del nuovo pieghevole Apple:

Fateci sapere quando avete finito di riscaldare i nostri avanzi.

Samsung ha accompagnato alcuni messaggi con l’hashtag #ItsTimeToSwitch, invitando implicitamente gli utenti iPhone a passare alla propria gamma Galaxy.

Durante la presentazione Samsung ha scritto anche “So far, so same”, sottolineando come molte delle caratteristiche mostrate da Apple siano già presenti da tempo sui pieghevoli Android.

In un altro messaggio ha scherzato chiedendo se iPhone Duo fosse una sorta di “sequel di The Sims”, mentre di fronte alle nuove modalità di utilizzo parzialmente piegato ha ricordato che Samsung sta già lavorando su dispositivi capaci di piegarsi in tre parti.

Samsung ha perfino coinvolto Duolingo, scherzando sul nome “Duo” scelto da Apple per il dispositivo.

Al di là della battaglia social, iPhone Duo entra direttamente nel segmento dominato negli ultimi anni proprio dalla famiglia Galaxy Z Fold.

La provocazione di Samsung era praticamente inevitabile: Apple arriva molto più tardi nel mercato dei pieghevoli e diverse idee di base sono ormai familiari agli utenti Galaxy.

La vera partita, però, inizierà quando iPhone Duo arriverà sul mercato. Apple non sta cercando di essere la prima a realizzare un pieghevole, ma di convincere gli utenti che il suo modo di farlo sia sufficientemente diverso da giustificare anche un prezzo superiore ai 2.000 euro.

E già la tacca “invisibile” potrebbe fare la differenza. Cosa ne pensate?

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