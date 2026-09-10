iPhone 18 Pro e Pro Max, la verità sulla RAM arriva da Xcode

La conferma arriva da Xcode 27: nessun aumento rispetto a iPhone 17 Pro, sullo sfondo della crisi globale dei chip di memoria

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iphone 18 pro hero

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Apple non indica mai nelle specifiche ufficiali la quantità di memoria RAM degli iPhone, ma il dato emerge puntualmente dagli strumenti per sviluppatori. Secondo quanto verificato in Xcode 27, i due nuovi modelli di punta si fermano a 12GB.

La RAM dei nuovi iPhone 18 Pro

  • iPhone 18 Pro: 12GB
  • iPhone 18 Pro Max: 12GB

Xcode non include ancora il supporto a iPhone Duo, il nuovo pieghevole, ma il dispositivo monta lo stesso chip A20 Pro dei modelli Pro: è quindi probabile che disponga anch’esso di 12GB.

iPhone 18 Pro e Pro Max hanno entrambi la fotocamera ad apertura variabile, cosa cambia per gli utenti?
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Nessun passo avanti rispetto a iPhone 17 Pro

Il confronto con la generazione precedente è molto chiaro: la dotazione di memoria è rimasta identica rispetto ai modelli dell’anno passato.

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  • iPhone 17: 8GB
  • iPhone Air: 12GB
  • iPhone 17 Pro: 12GB
  • iPhone 17 Pro Max: 12GB

Il peso della carenza di chip di memoria

Il mancato aumento va letto nel contesto della carenza di chip di memoria che sta interessando l’intero settore e che ha già spinto Apple ad alzare i listini di diversi prodotti negli ultimi mesi. In Italia si registra un rincaro dei listini: iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro e iPhone 18 Pro Max da 1.639 euro, ovvero 150 euro in più rispetto ai corrispondenti iPhone 17 Pro sui tagli da 256 e 512GB.

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