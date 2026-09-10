iPhone 18 Pro e Pro Max, la verità sulla RAM arriva da Xcode

Apple non indica mai nelle specifiche ufficiali la quantità di memoria RAM degli iPhone, ma il dato emerge puntualmente dagli strumenti per sviluppatori. Secondo quanto verificato in Xcode 27, i due nuovi modelli di punta si fermano a 12GB.
La RAM dei nuovi iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro: 12GB
- iPhone 18 Pro Max: 12GB
Xcode non include ancora il supporto a iPhone Duo, il nuovo pieghevole, ma il dispositivo monta lo stesso chip A20 Pro dei modelli Pro: è quindi probabile che disponga anch’esso di 12GB.
Nessun passo avanti rispetto a iPhone 17 Pro
Il confronto con la generazione precedente è molto chiaro: la dotazione di memoria è rimasta identica rispetto ai modelli dell’anno passato.
- iPhone 17: 8GB
- iPhone Air: 12GB
- iPhone 17 Pro: 12GB
- iPhone 17 Pro Max: 12GB
Il peso della carenza di chip di memoria
Il mancato aumento va letto nel contesto della carenza di chip di memoria che sta interessando l’intero settore e che ha già spinto Apple ad alzare i listini di diversi prodotti negli ultimi mesi. In Italia si registra un rincaro dei listini: iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro e iPhone 18 Pro Max da 1.639 euro, ovvero 150 euro in più rispetto ai corrispondenti iPhone 17 Pro sui tagli da 256 e 512GB.
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