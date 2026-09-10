iPhone 18 Pro impressiona nei primi benchmark

TLDR Riassumi

A poche ore dalla presentazione di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, sono comparsi online i primi benchmark del nuovo chip A20 Pro, che mostrano un incremento prestazionale piuttosto importante rispetto ad A19 Pro.

I risultati provengono da Geekbench e non sono ancora stati verificati indipendentemente, quindi vanno considerati preliminari. I numeri, però, sono decisamente interessanti.

Un iPhone 18 Pro ha ottenuto 4.719 punti in single-core e 12.677 punti in multi-core, mentre un iPhone 18 Pro Max ha raggiunto rispettivamente 4.725 e 12.575 punti.

Rispetto ad A19 Pro degli iPhone 17 Pro, parliamo di un miglioramento indicativo compreso tra il 21% e il 23% in single-core e tra il 27% e il 28% in multi-core.

Inoltre, i benchmark identificano una CPU a 6 core con frequenza intorno ai 4,93 GHz, con un dato single-core che è sostanzialmente in linea con quanto dichiarato da Apple, che indica prestazioni CPU fino al 20% superiori rispetto ad A19 Pro.

La GPU cresce di circa il 40%

I primi test Metal indicano che la nuova GPU a 7 core di A20 Pro sarebbe circa il 38-40% più veloce rispetto alla GPU a 6 core di A19 Pro.

Anche in questo caso i valori combaciano quasi perfettamente con le dichiarazioni ufficiali Apple, che parla di prestazioni grafiche fino al 40% superiori rispetto a iPhone 17 Pro.

A20 Pro viene realizzato con processo produttivo a 2 nanometri e offre anche il 50% di banda di memoria in più, oltre a un doppio Neural Engine da 16 core per un totale di 32 core dedicati alle elaborazioni AI.

I benchmark Geekbench misurano soprattutto le prestazioni in test relativamente brevi e non dicono ancora quanto iPhone 18 Pro riuscirà a mantenere questi livelli durante lunghe sessioni di gaming, editing video o utilizzo intensivo dell’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che la nuova camera di vapore ha una superficie tre volte superiore rispetto a quella di iPhone 17 Pro, mentre il packaging di A20 Pro posiziona memoria e processore fianco a fianco per migliorare la dissipazione del calore. Apple dichiara così fino al 40% di prestazioni sostenute in più rispetto alla generazione precedente.

Serviranno quindi test reali sui dispositivi definitivi per capire quanto questi risultati siano rappresentativi dell’esperienza quotidiana.

Per ora, però, i primi numeri suggeriscono che A20 Pro rappresenti uno dei salti prestazionali più consistenti degli ultimi anni per i chip Apple destinati all’iPhone, soprattutto sul fronte GPU e multi-core.

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