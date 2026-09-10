iPhone Duo ha due batterie, ma l’autonomia cambia molto in base allo schermo utilizzato

iPhone Duo introduce una soluzione completamente nuova anche per quanto riguarda la batteria, visto che Apple ha inserito una batteria in ciascuna delle due metà del dispositivo, creando quello che definisce il primo sistema dual-battery progettato specificamente per un iPhone.
Le due unità vengono gestite da iOS come se fossero una singola batteria, ma l’autonomia cambia sensibilmente in base al display utilizzato.
Fino a 44 ore con il display esterno
Utilizzando esclusivamente il display pieghevole interno da 7,6 pollici, Apple dichiara fino a 31 ore di riproduzione video.
Il dato sale invece fino a 44 ore quando si utilizza soltanto lo schermo esterno da 5,4 pollici. Una differenza di ben 13 ore, che mostra chiaramente quanto il pannello interno più grande incida sui consumi.
Apple fornisce però anche un nuovo parametro denominato Typical Use, pensato per rappresentare meglio l’utilizzo quotidiano reale: nel caso di iPhone Duo, ipotizzando un uso equilibrato dei due display, l’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore con una singola carica.
Il test comprende attività come messaggi, foto, musica, social network, streaming video, gaming, navigazione web e mappe ed è basato sui valori mediani di utilizzo degli utenti iPhone.
Due batterie gestite come una sola
Apple spiega di aver sfruttato praticamente tutto lo spazio disponibile nelle due metà del dispositivo, inserendo una batteria ad alta densità su ciascun lato.
A contribuire all’autonomia ci sono anche A20 Pro, il nuovo modem C2 e soprattutto la scelta di rendere iPhone Duo esclusivamente eSIM in tutto il mondo, eliminando il vassoio della SIM fisica e recuperando spazio interno da destinare alle batterie.
Algoritmi dedicati bilanciano inoltre continuamente l’energia tra le due celle, facendo sì che per l’utente il sistema si comporti come una singola batteria.
Ricarica al 50% in circa 20 minuti
Con un alimentatore USB-C da almeno 60W, iPhone Duo può raggiungere il 50% della carica in circa 20 minuti. Con MagSafe o Qi2 arriva invece fino a 25W di ricarica wireless, raggiungendo il 50% in circa 30 minuti utilizzando l’alimentatore adeguato.
L’autonomia di iPhone Duo dipenderà quindi molto più del solito dal modo in cui verrà utilizzato. Chi svolgerà gran parte delle attività sul display esterno potrà ottenere risultati vicini a quelli di iPhone 18 Pro Max, mentre sfruttando frequentemente il grande pannello interno, il vantaggio della doppia batteria servirà soprattutto a compensare i consumi superiori.
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