iPhone 18 Pro ha una Dynamic Island più piccola e mostra fino a tre attività insieme

Apple ha ridisegnato la Dynamic Island di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, rendendola più piccola e soprattutto capace di mostrare più informazioni contemporaneamente.
Grazie a una nuova tecnologia del display, Apple è riuscita a ridurre lo spazio occupato dalla Dynamic Island senza eliminare il sistema Face ID, che continua a essere utilizzato normalmente per sblocco, pagamenti e autenticazione nelle app.
Fino alla generazione precedente era possibile visualizzarne al massimo due nello stesso momento. Con iPhone 18 Pro si passa invece a tre attività in tempo reale contemporaneamente.
Questo permette, ad esempio, di tenere sotto controllo nello stesso momento risultati sportivi, indicazioni stradali e musica in riproduzione, passando rapidamente da un’attività all’altra senza dover aprire le rispettive applicazioni.
La Dynamic Island non scompare quindi come ipotizzato da alcune indiscrezioni degli ultimi anni, ma diventa più compatta e più utile.
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